Dodik: Interpol opet odbio raspisati potjernicu za mnom, riječ je o političkom progonu

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da je Interpol odbijanjem ponovnog raspisivanja međunarodne tjeralice za njim jasno poručio da je riječ o političkom progonu i istaknuo da je zadovoljan tom odlukom.

“Dosta je bilo prvi put kada je Interpol rekao da se ne radi o kriminalu, nego o političkom progonu i naredio da se od toga odustane, ali oni su krenuli dalje. Nakon ovoga ne znam što su više mogli učiniti”, rekao je Dodik za RTRS.

Dodik je rekao da je zadovoljan.

“Mogu biti zadovoljan što mnoge zemlje nisu prihvatile tako nešto. Jedina organizacija u svijetu koja se bavi procesuiranjem kriminalaca je Interpol. Ako on kaže da je to politički proces, onda je to poanta, ali ne za političko Sarajevo, koje će pokušati naći neku novu mogućnost da se ta tema održava”, poručio je Dodik.

