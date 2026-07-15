Njemački regionalni izbori
Merz pozvao birače AfD-a da mu daju priliku: Pozorno gledajte naš rad
Njemački kancelar Friedrich Merz pozvao je pristaše krajnje desne Alternative za Njemačku (AfD) da ocijene njegovu vladu na temelju onoga što radi, prije održavanja izbora u rujnu koji bi AfD prvi put mogli dovesti na vlast na regionalnoj razini.
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"... Obraćam se i biračima AfD-a i poručujem im pozorno gledajte", rekao je Merz na konferenciji za novinare, pozvavši birače da traže informacije i izvan društvenih mreža. "Trudimo se sačuvati slobodu i mir ove zemlje. Trudimo se da poboljšamo i gospodarsku situaciju."
U rascjepkanom domaćem političkom krajoliku Merzovi konzervativci zaostaju za AfD-om u nacionalnim anketama i suočavaju se s mogućnošću da AfD u rujnu osvoji većinu i eventualno preuzme vlast u istočnoj saveznoj državi Saskoj-Anhaltu.
Na 90-minutnoj konferenciji za novinare održanoj u Berlinu Merz je hvalio dosadašnje rezultate svoje vlade u provedbu reformi čija je svrha potaknuti rast u najvećem europskom gospodarstvu, ali se više puta suočio s pitanjima o AfD-u.
"Ono što danas radimo, radimo za svoju zemlju, a prije svega to radimo kako bismo svojoj djeci i unucima pružili priliku da žive jednako dobro, slobodno i mirno kao što smo imali veliku privilegiju živjeti u Njemačkoj tijekom proteklih 70, 75 ili 80 godina", rekao je.
Merz je ponovio da njegova stranka neće probiti takozvani "vatrozid" - tabu o koalicijama ili suradnji glavnih stranaka s AfD-om.
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