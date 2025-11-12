Dodiku prijete nove kazne zbog šovinističkih uvreda na račun Bošnjaka

"Ovo nije samo govor mržnje, nego i kazneno djelo napada na ustavni poredak, jer su u ustavima i Bosne i Hercegovine i Republike Srpske jasno garantirana prava čovjeka i njegovo dostojanstvo. Ako cijelom jednom narodu kažete da smrdi, da su amebe i da svi kolektivno lažu, to više nije samo govor mržnje – to je napad na ustavni poredak i ljudsko dostojanstvo", izjavila je Trivić.