Dojava o bombi na tri lokacije u Beogradu, svi evakuirani osim Ćacilenda

Zgrada Vojnomedicinske akademije u Beogradu djelomično je evakuirana, kao i zgrada "Kurira" u Vlajkovićevoj ulici zbog prijetnje bombom. Treća lokacija na kojoj se navodno nalazi bomba je tzv. Ćacilend.
Zgrada Vojnomedicinske akademije (VMA) u Beogradu djelomično je evakuirana, dok je zgrada u kojoj se nalazi redakcija dnevnih novina Kurir potpuno evakuirana zbog prijetnje bombom, potvrdilo je Ministarstvo unutarnjih poslova za N1 Beograd.
Treća lokacija na kojoj je navodno postavljena bomba je Pionirski park, odnosno Ćacilend.
Iz Ministarstva unutarnjih poslova nisu mogli dati informacije hoće li i ovo područje biti evakuirano.
U šatorskom naselju navodno dva kilograma eksploziva i osoba s detonatorom
Kako se može vidjeti na prometnim kamerama, u blizini šatora ispred Narodne skupštine nalazila su se dva automobila s upaljenim svjetlima.
Vide se ljudi kako borave i prolaze u ograđenom prostoru. Tu su i zaštitari u žutim prslucima, ali i "civili".
U prijetećem pismu, koje je poslano na više adresa, navodi se da su u šatorskom gradu postavljena dva kilograma eksploziva, te da se unutra nalazi osoba s detonatorom.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
