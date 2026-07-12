Europski parlament: Srbija mora organizirati slobodne i poštene izbore te normalizirati odnose s Kosovom

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Europski parlament poručio je da napredak Srbije na putu prema članstvu u Europskoj uniji ovisi o provedbi reformi u području vladavine prava i jačanju demokratskih standarda. Istaknuto je i da su slobodni i pošteni izbori ključni za izlazak iz aktualne političke krize.

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U objavi na društvenoj mreži X Europski parlament naveo je kako Srbija mora pokazati stvarnu predanost temeljnim vrijednostima Europske unije.

"Napredak prema članstvu u EU moguć je jedino kroz reforme u području vladavine prava i jačanje demokratskih standarda. Srbija također mora normalizirati odnose s Kosovom“, poručili su iz Europskog parlamenta.

U objavi se dodaje da su slobodni i pošteni izbori nužni za rješavanje političke krize u zemlji, javlja N1 Srbija.

Serbia must show real commitment to EU values.



Progress towards EU membership is only possible with rule of law reforms and stronger democratic standards. Serbia must normalise relations with Kosovo. Free and fair elections are needed to solve the political crisis. pic.twitter.com/GC381mopGO — European Parliament (@Europarl_EN) July 12, 2026

Europski parlament objavio je i grafiku s osnovnim podacima o Srbiji, podsjetivši da je zemlja službeni kandidat za članstvo u Europskoj uniji od 2012. godine.

Prema objavljenim podacima, Srbija ima oko 6,6 milijuna stanovnika, a bruto domaći proizvod po stanovniku iznosi 13.526 eura.