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VUČIĆU SE OVO NEĆE SVIDJETI

Europski parlament: Srbija mora organizirati slobodne i poštene izbore te normalizirati odnose s Kosovom

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N1 Info
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12. srp. 2026. 16:46
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zastava eu srbija_308297630
Shutterstock

Europski parlament poručio je da napredak Srbije na putu prema članstvu u Europskoj uniji ovisi o provedbi reformi u području vladavine prava i jačanju demokratskih standarda. Istaknuto je i da su slobodni i pošteni izbori ključni za izlazak iz aktualne političke krize.

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U objavi na društvenoj mreži X Europski parlament naveo je kako Srbija mora pokazati stvarnu predanost temeljnim vrijednostima Europske unije.

"Napredak prema članstvu u EU moguć je jedino kroz reforme u području vladavine prava i jačanje demokratskih standarda. Srbija također mora normalizirati odnose s Kosovom“, poručili su iz Europskog parlamenta.

U objavi se dodaje da su slobodni i pošteni izbori nužni za rješavanje političke krize u zemlji, javlja N1 Srbija.

Europski parlament objavio je i grafiku s osnovnim podacima o Srbiji, podsjetivši da je zemlja službeni kandidat za članstvo u Europskoj uniji od 2012. godine.

Prema objavljenim podacima, Srbija ima oko 6,6 milijuna stanovnika, a bruto domaći proizvod po stanovniku iznosi 13.526 eura.

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