FOTO / Obnovljeni spomenik Bruce Leeju ponovno vraćen u park u Mostaru

Nakon što je prošle godine ukradena, a potom i pronađena oštećena statua Bruce Leeja, ponovo je vraćena u mostarski park u punom sjaju.
Kako je u studenom za N1 BiH izjavio Nikica Čerkez iz Turističke zajednice Grada Mostara, statua je bila poslana na reparaciju u Zagreb:
„Turistička zajednica Grada Mostara zajedno s Gradom Mostarom prije otprilike mjesec i pol dana poslala je statuu Brucea Leeja, koja je oštećena tijekom jedne krađe. Poslana je na reparaciju u originalnu ljevaonicu u Zagrebu, gdje je nastala pod nadzorom akademskog kipara Ivana Fijolića, koji ju je i izradio“, kazao je Čerkez.
Reparacija je koštala 30 tisuća KM (15.339,39 EUR), a Bruce Lee je ponovno vraćen u park Zrinjevac.
Podsjetimo, ovaj spomenik umjetničko je djelo hrvatskog akademskog kipara Ivana Fijolića, a postavljen je u parku Zrinjevac u studenome 2005. godine. Prve noći nakon postavljanja nestale su nunčake, Leejevo popularno oružje.
Spomenik je više puta bio meta vandala te je uklanjan zbog restauracije, a u park Zrinjevac vraćen je 2013. godine.
Postavljanje spomenika Bruceu Leeju bila je ideja ljudi okupljenih oko „Urbanog pokreta Mostar“, koji su time željeli poslati poruku univerzalne pravde za koju se borio ovaj filmski lik. Statua u Mostaru bila je prvi spomenik Bruceu Leeju u svijetu, a dan kasnije slična statua postavljena je i u Hong Kongu, gdje je ovaj glumac započeo svoju karijeru.
