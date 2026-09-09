bivši slovenski premijer
Golob želi ustavnu tužbu zbog Izraela: "Više ne provodimo suverenu vanjsku politiku""
Slovenski oporbeni Pokret Sloboda u srijedu je sa strankom Ljevica u parlamentu podnio prijedlog ustavne tužbe protiv predsjednika vlade Janeza Janše, optužujući ga da provodi vanjsku politiku isključivo u interesu Izraela.
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Izraelski šef diplomacije Gideon Sar u službenom je posjetu Ljubljani gdje će u srijedu navečer otvoriti prvo izraelsko veleposlanstvo u Sloveniji.
Njegov slovenski kolega Tone Kajzer nakon zajedničkog susreta rekao je da je vrijeme da se „nakon dugog razdoblja” ojačaju odnosi dviju država, a suradnja prebaci u „višu brzinu”, prenosi 24ur.
Kajzer je novi slovenski ministar vanjskih poslova koji je na tu funkciju stupio u lipnju, kad i vlada njegovog stranačkog šefa Janeza Janše, slovenskog političkog veterana.
Janšin SDS i partneri vlast su preuzeli nakon premijera Roberta Goloba, čelnika Pokreta Slobode koji je vladao s Ljevicom. Za vrijeme njegovog mandata Slovenija je kritizirala izraelsko postupanje u Gazi, priznala Palestinu, zabranila trgovinu oružjem s Izraelom i uvoz s okupiranih područja.
Golob je u srijedu rekao da postupci Janšine vlade pokazuju da Slovenija više ne provodi suverenu vanjsku politiku, već radi isključivo u interesu Izraela, prenosi STA. Bivši premijer rekao je da je prije 175 dana prvi put razotkriveno uplitanje izraelskih obavještajaca u slovenska unutarnja pitanja.
Riječ je o aferi s obavještajnom tvrtkom Black Cube koja navodno stoji iza tajno snimljenih, manipuliranih i anonimno objavljenih razgovora s istaknutijim članovima lijevog centra uoči ovogodišnjih parlamentarnih izbora. Janša je ranije priznao susret s dužnosnikom Black Cubea, ali je negirao da je naručio operaciju, piše France Presse.
U poruci na X-u u ponedjeljak objavio je da jednostavno želi "normalizirati slovensku vanjsku politiku i popraviti štetu" koju je njegov prethodnik navodno prouzročio interesima slovenskog naroda. Golob smatra da od tog otkrića traju „prijateljstvo” i brojni posjeti izraelskih lobista Ljubljani.
Osim toga, "Slovenija je prvi put upotrijebila veto u interesu koji nije slovenski, nego izraelski", nastavio je Golob. Slovenija se u kolovozu usprotivila zajedničkoj izjavi EU-a kojom bi se osudilo širenje nezakonitih izraelskih naselja na Zapadnoj obali, prenosi STA.
Čelnik Slobode dotaknuo se i Sara, člana izraelske vlade „koja provodi genocid u Gazi”.
„Zbog svega toga došli smo do zaključka da je predsjednik vlade time prekršio kako Ustav Republike Slovenije, tako i Zakon o vanjskim poslovima, Povelju Ujedinjenih naroda i niz međunarodnih rezolucija”, rekao je Golob.
Za prolazak tužbe u Državnom zboru potrebno je 46 glasova, no oporba broji samo 40 zastupnika.
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