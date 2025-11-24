Građani i kolege podržali napadnute novinare N1 Srbije, prorežimski mediji pokušali omesti skup

Novinarske udruge pozvale su na skup podrške ekipi N1 Srbije – zbog napada na reporterku i snimatelja, pri čemu je i razbijena kamera. Skup se održava u blizini "Ćacilenda“.
Podsjetimo, jedan muškarac, za kojeg mediji navode da je i ranije kazneno osuđivan, napao je ekipu N1 Srbije koja je snimala prostor nedaleko od Skupštine Srbije i tzv. Ćacilenda.
Prišao je ekipi N1 Srbije, zatražio da ne snimaju, a ubrzo nakon toga uzeo kameru i više puta je bacio na cestu.
Policija koja je bila u blizini nije reagirala na incident, već je prišla tek nakon poziva novinarke N1.
Četiri dana je prošlo od napada na ekipu N1 Srbije, a programski direktor N1 Srbije je danas dao izjavu u policiji. Istaknuo je da je policija trebala reagirati od prvog trenutka te da je tijekom četiri dana moguće da je netko napustio zemlju. Dodao je da tek treba vidjeti hoće li policija doista postupiti po zakonu.
Udruga provladinih tabloida i televizija, Asocijacija novinara Srbije (ANS), pojavila se također na skupu. Donijeli su i transparente. Kolege s N1, napravile su obruč kako članovi te udruge ne bi mogli ometati novinare u radu.
Oko 19;30 sati su se povukli, nakon što su im građani dobacivali i pogrdno ih nazivali, došlo je i do verbalnog sukoba.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
