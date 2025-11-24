Građani i kolege podržali napadnute novinare N1 Srbije, prorežimski mediji pokušali omesti skup

Četiri dana je prošlo od napada na ekipu N1 Srbije, a programski direktor N1 Srbije je danas dao izjavu u policiji. Istaknuo je da je policija trebala reagirati od prvog trenutka te da je tijekom četiri dana moguće da je netko napustio zemlju. Dodao je da tek treba vidjeti hoće li policija doista postupiti po zakonu.