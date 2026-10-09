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PITANJA SUKCESIJE

Hrvatska ne odustaje od broda Jadran: U Zagrebu održani razgovori s Crnom Gorom

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N1 Info
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09. lis. 2026. 17:01
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sastanak, Crna Gora
MVEP

Hrvatska i Crna Gora nastavljaju razgovore o vlasništvu nad školskim brodom Jadran i ostalim otvorenim pitanjima sukcesije vojne imovine.

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U Ministarstvu vanjskih i europskih poslova u Zagrebu održan je sastanak povjerenstava dviju država, na kojem se razgovaralo o mogućnostima rješavanja dugogodišnjeg spora.

Hrvatsko povjerenstvo predvodio je ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, dok je na čelu crnogorskog povjerenstva bio ministar obrane Dragan Krapović.

Iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova poručili su da Hrvatska ostaje pri svojem stajalištu o vlasništvu nad školskim brodom Jadran te očekuje rješavanje tog pitanja, kao i ostalih neriješenih pitanja povezanih s podjelom vojne imovine nakon raspada bivše države.

Na sastanku je razmatrana dokumentacija povezana s otvorenim pitanjima, a daljnje konzultacije dviju strana trebale bi pridonijeti pronalaženju konačnog rješenja. Hrvatska pritom ističe važnost dobrosusjedskih odnosa i nastavka dijaloga s Crnom Gorom.

Unatoč neriješenom pitanju vlasništva nad brodom Jadran, Hrvatska nastavlja podupirati europski put Crne Gore. Istodobno, od crnogorskih vlasti očekuje konstruktivan pristup rješavanju otvorenih bilateralnih pitanja, u skladu s preuzetim međunarodnim obvezama i europskim vrijednostima.

Iz Ministarstva nisu izvijestili o konkretnom dogovoru postignutom na sastanku niti su naveli rok u kojem bi pitanje vlasništva nad brodom i ostale imovinske sporove trebalo riješiti.

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Teme
brod jadran crna gora gordan grlić radman mvep sukcesija

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