BIVŠI PREDSJEDNIK KOSOVA
Hashim Thaçi osuđen zbog ometanja suđenja za ratne zločine
Hashim Thaçi osuđen je na 17 mjeseci zatvora, Bashkim Smakaj i Fadil Fazliu na 12 mjeseci, dok je Heredin Kuçi osuđen na uvjetnu kaznu od mjesec dana, uz rok kušnje od jedne godine. Isni Kilaj oslobođen je optužbi zbog nedostatka dokaza.
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Četvorica kosovskih Albanaca osuđena su zbog ometanja službene osobe, povrede kaznenog postupka i nepoštovanja suda, a sve u vezi sa suđenjem za ratne zločine na kojem je Hashim Thaçi osuđen na 25 godina zatvora, a njegovi suradnici na 13, 18 i 25 godina.
Sud je prihvatio navode tužiteljstva prema kojima se suđenje za ratne zločine odvijalo u atmosferi stalnog zastrašivanja, zbog čega su pojedini svjedoci mijenjali svoje iskaze.
Sud je u presudi naveo i pojedinačne slučajeve: tijekom posjeta Hashimu Thaçiju u srpnju, rujnu i listopadu Thaçi je otkrivao informacije o suđenju i identitetu svjedoka te davao jasne upute svojim sugovornicima koje je trebalo prenijeti svjedocima o tome kako trebaju svjedočiti.
Za najmanje jednog od tih svjedoka sam je Thaçi rekao da je od presudne važnosti za glavno suđenje.
Ključni dokazi za odluku suda bile su audiosnimke nastale tijekom tih posjeta, arhiva pisača u pritvoru na kojem su se ispisivali povjerljivi dokumenti, kao i dokumenti pronađeni tijekom pretraga na Kosovu.
Sud je naveo da će Hashim Thaçi svoju kaznu odslužiti nakon što bude završeno glavno suđenje za ratne zločine i nakon što ta kazna eventualno bude potvrđena.
Smakaj i Fazliu pušteni su na slobodu jer su u pritvoru proveli više od 12 mjeseci, koliko iznosi njihova kazna.
Ova je presuda prvostupanjska i protiv nje je moguće podnijeti žalbu.
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