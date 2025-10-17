direktor BBC World Servicea
Horrocks: Neovisnost N1 mora biti sačuvana, novim direktorima ne treba dopustiti da se miješaju u uređivačku politiku
U Europi se razgovor s državnom tvrtkom o smjeni onih koji vode medijsku kuću smatra – skandaloznim, kaže za Cenzolovku Peter Horrocks, dugogodišnji direktor BBC World Servicea, koji je pet godina angažiran kao savjetnik Uređivačkog odbora TV N1.
„Može postojati potreba za poslovnim razgovorima između medijske kompanije i vlade ili tvrtki koje je ona osnovala, osobito u gospodarstvu poput srpskog. Međutim, nije uobičajena poslovna praksa da se odluke o upravljanju medijskim kućama razmatraju s paradržavnom organizacijom (kao što je Telekom), niti da se direktor medijske kuće očito udružuje s predsjednikom države kako bi otpustio zaposlenika kao političku uslugu”, kaže za Cenzolovku Peter Horrocks, neovisni savjetnik Uređivačkog odbora Televizije N1.
Nagrađivani bivši direktor BBC World Servicea (dvije BAFTA nagrade), koji je godinama bio i urednik BBC-jevih televizijskih vijesti, kaže da bi se razgovori s državnom organizacijom o politici zapošljavanja ili otpuštanja rukovoditelja u medijskoj kući u bilo kojoj državi Zapadne Europe smatrali – skandaloznima. Od presudne je važnosti, dodaje, da United Group „nastavi omogućavati svim svojim urednicima da rade s punom neovisnošću”.
To je i zakonska obveza prema novousvojenom Europskom aktu o slobodi medija (EMFA).
„Kao bivši direktor BBC World Servicea, svoju reputaciju vezanu uz uređivački integritet i neovisnost shvaćam vrlo ozbiljno. Implicitni ili izravni izazovi usmjereni na promjenu uređivačkih standarda koje primjenjuje Uređivački odbor N1 moraju se tretirati pažljivo i krajnje ozbiljno“, kaže Horrocks.
Tko je Peter Horrocks?
Sugovornik Cenzolovke, Peter Horrocks, pet je godina bio na čelu BBC World Servicea (od 2009. do 2014.). Bio je odgovoran za sve vijesti tog medija izvan Ujedinjenog Kraljevstva, na više jezika. Prije toga bio je urednik televizijskih vijesti, kao i emisija Newsnight i Panorama.
Član je Odbora za sadržaj britanskog medijskog regulatora Ofcoma, gdje nadzire zakonsku primjenu pravila o standardima emitiranja, poput nepristranosti i točnosti.
Neovisni je savjetnik Uređivačkog odbora N1.
Horrocks je osnivač Balkanske inicijative za slobodne medije (Balkan Free Media Initiative), nevladine organizacije sa sjedištem u Bruxellesu koja istražuje i vodi kampanje za slobodu medija.
Cenzolovka: Kako komentirate situaciju u United Mediji i United Groupi, posebno u svjetlu otkrivene konverzacije direktora UG-a Stana Millera i Vladimira Lučića (Telekom) o planovima za promjene u United Mediji kako bi se N1 i Nova S stavile pod kontrolu države?
Horrocks: Još je teško potpuno razumjeti njezin značaj. Na prvi pogled, očito je da je otkriveni razgovor predstavljao flagrantno kršenje uređivačke neovisnosti N1. Otkaz direktoru N1, kao rezultat izravnih ili neizravnih političkih pritisaka, neizbježno bi ugrozio neovisnost N1, jer bi to značilo uplitanje vlade u uređivačku politiku.
S druge strane, United Group je, od trenutka kada je razgovor s Telekomom otkriven, tvrdio da podržava uređivačku neovisnost. Od presudne je važnosti da ostanu dosljedni toj izjavi, no građani i promatrači trebaju biti oprezni i pratiti hoće li od nje odstupati.
"Ključno je da UG omogući urednicima da rade potpuno neovisno“
Cenzolovka: Kako ovakvi razgovori utječu na kredibilitet kompanije? Predstavlja li ono što smo čuli tzv. „normalnu poslovnu praksu”?
Horrocks: Jasno je da može postojati potreba za poslovnim razgovorima između medijske kompanije i vlade ili njezinih entiteta, osobito u gospodarstvu poput srpskog, gdje postoje bliske veze između države i njezinih izravno vlasnički povezanih ili kontroliranih podružnica.
Međutim, nije uobičajena poslovna praksa da se odluke o upravljanju medijskim kućama razmatraju s paradržavnom organizacijom (poput Telekoma), niti da se direktor medijske kuće očito udružuje s predsjednikom države kako bi otpustio zaposlenika kao političku uslugu.
Cenzolovka: Kakva bi bila reakcija u njihovim matičnim zemljama – Velikoj Britaniji ili Nizozemskoj – kada bi došlo do ovakve vrste suradnje između medijske kompanije i države?
Horrocks: Kao što sam objasnio, mogu postojati legitimna poslovna pitanja o kojima se treba razgovarati, ali da se zapošljavanje ili otpuštanje onih koji vode medijsku kuću razmatra sa državnom organizacijom u zapadnoeuropskoj zemlji bilo bi – skandalozno.
Cenzolovka: I novinari i javnost zabrinuti su da bi promjena na vrhu menadžmenta United Medije mogla dovesti do promjene uređivačke politike, u trenutku kada su novinari te kuće izloženi ozbiljnim napadima najviših državnih dužnosnika.
Horrocks: Razumijem sumnje zaposlenika, ali ponavljam kontradikciju koju sam već spomenuo. Od presudne je važnosti da United Group nastavi omogućavati svim svojim urednicima da rade s potpunom neovisnošću. To nije samo moralno ispravno, već je sada i zakonski propisano prema nedavno usvojenom Europskom aktu o slobodi medija (EMFA).
Ključna odredba EMFA glasi:
„Pružatelji medijskih usluga trebaju poduzeti razmjerne mjere kako bi zajamčili slobodu urednika u donošenju uređivačkih odluka u okviru utvrđene dugoročne uređivačke linije pružatelja medijskih usluga.“
To je iznimno relevantno za United Group i United Mediju. Ništa što je novo rukovodstvo United Groupa izjavilo ne ukazuje na namjeru da promijene utvrđenu uređivačku liniju. Zapravo, prva poruka novog vodstva odnosila se na nastavak poslovanja kao i do sada. Razlozi za promjenu menadžmenta nisu bili opravdani time da su povezani s uređivačkim pitanjima. Stoga mora postojati potpuna zaštita uređivačke neovisnosti N1 u skladu s odredbama EMFA.
Iako se EMFA kao zakon EU-a ne odnosi izravno na Srbiju, United Group ima sjedište u EU-u, a Srbija radi na usklađivanju s EMFA-om kao dijelom procesa pristupanja. Bilo da se radi o Srbiji kao državi ili o vodstvu United Groupa, kršenje ovog važnog novog zakona predstavljalo bi ozbiljan pravni rizik.
Cenzolovka: Osim ozbiljnih verbalnih napada od strane najviših državnih dužnosnika, novinari su također fizički napadani i ciljano izloženi pritiscima. United Medija je zabilježila više od 40 napada i pritisaka na svoje novinare od početka studentskih prosvjeda. Kako to komentirate?
Horrocks: Ti fizički napadi su skandalozni. Omogućeni su, potaknuti ili barem djelomično izazvani sramotnom retorikom protiv novinara od strane visokih srpskih dužnosnika. Izostanak reakcije policije i pravosuđa na prijetnje i nasilje dodatno pogoršava ovu užasnu situaciju.
"Spreman sam na javnu raspravu sa Sadlerom“
Cenzolovka: Kako gledate na ponašanje Brenta Sadlera, kolege novinara koji je radio na CNN-u, a koji daje intervjue regionalnim medijima napadajući uređivačku politiku N1, praktički pripremajući teren za Vučića i Millera da preuzmu ovu medijsku kuću?
Horrocks: Ne poznajem Brenta Sadlera. Prije mnogo godina imao je visoku reputaciju kao hrabar međunarodni dopisnik koji je izvještavao iz brojnih ratova.
Koliko razumijem, njegova zapažanja o N1 uglavnom se odnose na njegovo osobno iskustvo kao člana Uređivačkog odbora N1, koji je formiran kada je N1 osnovan, prije više od deset godina. Nemam izravna saznanja o zakulisnim argumentima koje je Sadler iznio.
Za mene je ključno pitanje postoji li izravan dokaz o uplitanju vlasnika N1 u uređivački sadržaj. Koliko mi je poznato – ne postoji, kao što sam već naveo. Anegdote o internim stvarima iz prošlosti nisu temelj za podrivanje najvažnijeg neovisnog medija u Srbiji, zemlji čija je demokracija krhka i podložna stranim utjecajima.
Poštujem Sadlerovu raniju profesionalnu reputaciju, ali sumnjam da je u potpunosti ispitao nedavni uređivački rad N1. Spreman sam sudjelovati u javnoj raspravi s njim kako bi se ta pitanja otvoreno razmotrila.
U okviru takve rasprave, naravno, očekivao bih da obojica javno objavimo sve trenutačne ili bivše financijske interese koje mi ili nama bliske osobe imamo s bilo kojom organizacijom – političkom ili drugom – u Srbiji ili susjednim zemljama.
U interesu neovisnosti nužna je potpuna transparentnost.
"Novim direktorima ne dopustiti da se miješaju u uređivačku politiku“
Cenzolovka: Kako komentirate činjenicu da je uprava luksemburške kompanije Adria News S.à r.l., formalnog vlasnika N1, imenovala pet novih članova svog upravnog odbora, uključujući i glavnog direktora United Groupa Stena Millera? U Beogradu smo čuli da o tome prethodno nije bilo obavijesti. Postoji li neki poseban razlog zašto su te promjene u upravnom odboru bile tajne?
Horrocks: Nemam mnogo saznanja o tim promjenama u menadžmentu niti o razlozima za njih. Za mene je ključno tijelo koje usmjerava neovisnu uređivačku politiku N1 – njegov Uređivački odbor, sastavljen od međunarodnih stručnjaka i sa sjedištem u Luksemburgu, gdje je većina N1 kanala licencirana.
Kao što sam već naveo, uređivačka neovisnost N1 od presudne je važnosti, a Uređivački odbor je mehanizam koji to osigurava. Njegova neovisnost mora biti očuvana. Napominjem da, koliko mi je poznato, novi direktori Adria Newsa nemaju odgovarajuću uređivačku stručnost, pa im ne bi trebalo dopustiti da se upliću u bilo kakva uređivačka pitanja.
United Group je u lipnju izjavila da je angažirala međunarodne uredničke stručnjake kako bi procijenili uređivačku neovisnost sadržaja United Medije. Međutim, ti savjetnici nikada nisu javno imenovani. Nije bilo kontakta s Uređivačkim odborom N1 u vezi s pitanjima uređivačke neovisnosti.
Kao glavni neovisni urednički savjetnik Uređivačkog odbora N1, očekivao bih da budem konzultiran ako postoji legitimno pitanje o uređivačkom integritetu.
Kao bivši direktor BBC World Servicea, svoju profesionalnu reputaciju u vezi s uređivačkim integritetom i neovisnošću shvaćam vrlo ozbiljno. Implicitni ili izravni izazovi standardima koje primjenjuje Uređivački odbor N1 moraju se razmatrati pažljivo i s najvećom ozbiljnošću.
"Nadam se da će biti pružen otpor ako tužiteljstvo zatraži otkrivanje izvora“
Cenzolovka: Više tužiteljstvo u Beogradu traži od redakcije KRIK-a audiozapis razgovora između Stena Millera i Vladimira Lučića, navodno zbog kaznene prijave koju je podnio United Group. Glavni urednik KRIK-a smatra da je namjera tužiteljstva otkriti tko je dostavio snimku. Kako to komentirate?
Horrocks: Važno je da novinarski izvori budu zaštićeni kako bi mogli obavljati svoj posao i otkrivati informacije od javnog interesa. Ako postupak tužiteljstva dovede do zahtjeva za otkrivanjem izvora, to je neprimjereno i nadam se da će tome biti pružen otpor.
"Šolak nije imao nikakvu uređivačku ulogu“
Cenzolovka: Zaposlenici u N1 i Novoj S osjećaju veliku neizvjesnost i ne znaju hoće li biti otpuštanja ili uređivačkih i drugih promjena. Zašto menadžeri dopuštaju da takva neizvjesna situacija traje mjesecima bez obraćanja zaposlenicima?
Horrocks: To je pitanje menadžmenta. Moja je briga vezana uz uređivačka pitanja. Smatram da snažno novinarstvo obično zahtijeva dosljednu i podržavajuću komunikaciju od strane rukovodstva kompanije.
Cenzolovka: Kako komentirate smjenu osnivača United Groupa Dragana Šolaka i ljudi koji su s njim surađivali u različitim zemljama?
Horrocks: Moja je odgovornost uređivačka, pa odlučujem da se na to fokusiram. Tijekom mojeg petogodišnjeg angažmana u United Mediji, Dragan Šolak nije imao nikakvu uređivačku ulogu. Naravno, izgradio je jednu od najvažnijih kompanija za neovisno novinarstvo u jugoistočnoj Europi. To je značajno postignuće.
Cenzolovka: Autor ste Uredničkih smjernica za United Mediju. Kako su one nastale i s kojom svrhom? Osiguravaju li uređivačku neovisnost od menadžmenta?
HorrocksF: Trebam pojasniti – Uredničke smjernice u nadležnosti su Uređivačkog odbora N1. Napisao ih je tim izvršnih producenata N1 iz Srbije, Hrvatske, BiH i Slovenije. Ja sam im u tome pomagao.
Što se tiče suštine, u smjernicama doista postoji snažna izjava o važnosti svih oblika neovisnosti, a posebno od komercijalnih interesa vlasnika. Vrijedi je citirati u cijelosti:
„Naša privrženost principima nepristranosti najstrože se testira onda kada nam je najteže pridržavati ih se. Upravo tada još je važnije ostati dosljedan. Ako pokažemo pristranost u vlastitom slučaju ili interesu, publika će posumnjati da bismo mogli pokazati pristranost i u drugim, manje očitim situacijama. Ovo nije samo pitanje naše interne politike. Novi Europski akt o slobodi medija temelji se na osiguravanju uređivačke neovisnosti donositelja uredničkih odluka od svih potencijalnih utjecaja – vlada, oglašivača i vlasnika. Zbog toga je od ključne važnosti da, kada izvještavamo o pitanjima koja se odnose na naše vlasnike ili kompanije čiji su dio, budemo transparentni prema publici o svim vezama koje naši vlasnici mogu imati. I, naravno, ne smijemo iskrivljavati naš uređivački program u korist naših vlasnika.“
