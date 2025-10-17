Horrocks: Neovisnost N1 mora biti sačuvana, novim direktorima ne treba dopustiti da se miješaju u uređivačku politiku

Sugovornik Cenzolovke, Peter Horrocks, pet je godina bio na čelu BBC World Servicea (od 2009. do 2014.). Bio je odgovoran za sve vijesti tog medija izvan Ujedinjenog Kraljevstva, na više jezika. Prije toga bio je urednik televizijskih vijesti, kao i emisija Newsnight i Panorama.

Član je Odbora za sadržaj britanskog medijskog regulatora Ofcoma, gdje nadzire zakonsku primjenu pravila o standardima emitiranja, poput nepristranosti i točnosti.

Neovisni je savjetnik Uređivačkog odbora N1.

Horrocks je osnivač Balkanske inicijative za slobodne medije (Balkan Free Media Initiative), nevladine organizacije sa sjedištem u Bruxellesu koja istražuje i vodi kampanje za slobodu medija.