Novi direktor United grupe u Srbiji Vladica Tintor preuzeo dužnost

Novi direktor United Grupe u Srbiji, Vladica Tintor, danas je preuzeo dužnost u pratnji odvjetnika koji inače zastupaju i Telekom Srbija.
Do toga je došlo nakon jučerašnjeg iznenadnog dolaska, koji je iznenadio i zaposlene i javnost.
U srijedu oko 17 sati ispred prostorija United Grupe u Bulevaru Zorana Đinđića pojavio se Vladica Tintor, koji se predstavio kao novi direktor UG u Srbiji.
Dosadašnja direktorica UG-a, Bojana Mijailović, kaže da je u sjedište UG-a došla skupina odvjetnika iz odvjetničkog ureda Gecić zajedno s Vladicom Tintorom i zatražila da ih primi.
Inače, United Grupa u Srbiji nema izravni utjecaj, a samim time ni utjecaj na uređivačku politiku N1, NOVE, Danasa i Radara – medija koji posluju u okviru United Medije.
Međutim, United Medija i United Grupa u Srbiji su kćerinske tvrtke iste kompanije United Group B.V., zbog čega ovakvi potezi unutar kompanije u kojoj posluje i N1 izazivaju zabrinutost.
