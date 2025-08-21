Oglas

Novi direktor United grupe u Srbiji Vladica Tintor preuzeo dužnost

N1 Srbija
21. kol. 2025. 19:37
N1 Srbija

Novi direktor United Grupe u Srbiji, Vladica Tintor, danas je preuzeo dužnost u pratnji odvjetnika koji inače zastupaju i Telekom Srbija.

Do toga je došlo nakon jučerašnjeg iznenadnog dolaska, koji je iznenadio i zaposlene i javnost.

U srijedu oko 17 sati ispred prostorija United Grupe u Bulevaru Zorana Đinđića pojavio se Vladica Tintor, koji se predstavio kao novi direktor UG u Srbiji.

Dosadašnja direktorica UG-a, Bojana Mijailović, kaže da je u sjedište UG-a došla skupina odvjetnika iz odvjetničkog ureda Gecić zajedno s Vladicom Tintorom i zatražila da ih primi.

Navela je kako joj nije bilo jasno zašto su odvjetnici iz ureda Gecić i Vladica Tintor, čak i nakon dolaska policije i razgovora, i dalje ostali na lokaciji.

Inače, United Grupa u Srbiji nema izravni utjecaj, a samim time ni utjecaj na uređivačku politiku N1, NOVE, Danasa i Radara – medija koji posluju u okviru United Medije.

Međutim, United Medija i United Grupa u Srbiji su kćerinske tvrtke iste kompanije United Group B.V., zbog čega ovakvi potezi unutar kompanije u kojoj posluje i N1 izazivaju zabrinutost.

United Group Vladica Tintor

