Klasić o zvučnom topu na prosvjedu: “Bilo je kao da gledam epizodu Dosjea X”

Povjesničar Hrvoje Klasić komentirao je u Novom danu s Tihomirom Ladišićem veliki prosvjed u Beogradu, prekinut iz još uvijek nepoznatih razloga.

Prosvjednici, oporba, stručnjaci i kritičari vlasti tvrde da je upotrijebljen zvučni top, vlast tvrdi da to nije istina i pokušava umanjiti najveći skup u modernoj povijesti Srbije.

“Nešto se dogodilo. Bilo je kao da gledam epizodu Dosjea X. U jednom trenutku kao da je Mojsije razdvojio more, tako su se prosvjednici u trenutku razišli. Što je upotrijebljeno, nešto sigurno je. Ali, nisam stručnjak. S jedne strane imamo vlast koja negira postojanje zvučnih topova, s druge strane stručnjaci govore da je nešto bilo. Teško da ćemo ikad otkriti o čemu je riječ”, kazao je Klasić pa dodao:

“Nema u Srbiji da se nešto radi u korist vlasti, a da vlast to ne zna. Nema tamo grupa i pojedinaca protiv protesta pa da žele pomoći vlasti na svoju ruku. Bilo da se radi o batinašima, “studentima koji žele učiti” i općenito onih koji uzurpiraju aktivnosti protiv vlasti.”

Naglasio je da priča o zvučnom topu treba biti zasebna priča, odvojena od prosvjeda i onoga što se njime još moglo postići.

“Tko u Srbiji može očekivati da ako se dogodi prosvjed, neće biti incidenata? Studenti su odmah rekli da će završiti prosvjed ako dođe do incidenata, a pod incidentima su posljednja četiri mjeseca. Gaze ih automobilima, imate ljude u uniformama… Nije mi jasno zašto ići s tom retorikom u Srbiji. To je poprilično naivno”, objasnio je povjesničar pa se osvrnuo na rezultate koje bi prosvjed mogao polučiti:

“Nikad nitko ovako masovno i dugo nije protestirao protiv Vučića. Uspoređujem ovo s 1968., kad su političari pretpostavljali da će ih se napasti sa Zapada, ali to se dogodilo iznutra. Tako je i sad, protiv Vučića su mladi ljudi bez imena i prezimena pa ih se ne može zastrašiti. No, tu dolazimo do ključne stvari, ne znamo koliko Vučić ima pristaša. Jer, na ulici i da je bilo 300.000 ljudi, Beograd ima dva milijuna stanovnika. Srbija nije Sjeverna Koreja, postoji internet i svi imaju mogućnost pogledati što želi. Mnogima itekako odgovaraju baš ovakva Srbija i baš ovakav vođa kao Vučić.”

Ne zna što će dalje biti s prosvjedima, ali tvrdi da su mnogi razočarani.

“Imate studente koji su napravili više nego je itko očekivao, ali su se koncentrirali na svoje zahtjeve. Svi su umorni i Vučić zato šuti, neće ni posezati za silom. Mislim da ako bude strpljiv, priča će ići u njegovom smjeru. Jer, opozicija i velik dio društva bojkotirat će eventualne izbore, koje Vučić planira raspisati u lipnju. Tu dolazimo do problema, opozicija dugo nije po anketama tako dobro stajala.”

Problem je što opozicija nije jedinstvena, što ne čudi s obzirom da su različitih svjetonazora.

“Na prosvjedu se moglo vidjeti sve, ljevičarske simbole, nacionalističke, četničke… Pitanje je na koji način bi se mogli organizirati. Ne vjerujem da studenti od ostatka javnosti mogu išta očekivati”, rekao je Hrvoje Klasić.

