I TV Nova iz Srbije se pridružuje inicijativi N1 Srbije: "Tražimo od UG način da preživimo, ali i da nađemo ljude koji su spremni podržati nas i N1"

„Ova inicijativa nastala je jer nema razgovora, jer nema odgovora od ravnatelja. Ako od tih ljudi tražite četiri mjeseca da razgovaraju, a ne dobijete taj odgovor, to je isto nekakav odgovor. I onda, u tom smislu, ljudi koji rade moraju se boriti da spase svoje televizije, jer one služe javnom interesu. I publika to pokazuje. Da nema toliko gledatelja, nikoga ne bi bilo briga, ali srećom postoji. Moramo se boriti za svoje kuće“, rekao je Georgiev.