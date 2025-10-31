I TV Nova iz Srbije se pridružuje inicijativi N1 Srbije: "Tražimo od UG način da preživimo, ali i da nađemo ljude koji su spremni podržati nas i N1"

„Inicijativa uprave N1 da se provede kupnja televizije od United Grupe na tržišnim principima, pojavila se jer nema rasprave, nema odgovora uprave UG-a. Ako već četiri mjeseca tražite od tih ljudi da razgovaraju i ne dobivate taj odgovor, to je također neki odgovor“, rekao je Slobodan Georgiev, direktor vijesti na TV Nova S, u Novom danu na N1.
Uprava N1 predložila je u četvrtak provedbu menadžerskog otkupa, tj. kupnju N1 od United Grupe na tržišnim principima, uz financijsku podršku kredibilnih vanjskih investitora. „Naš cilj nije vlasništvo nad poslovanjem radi profita, već institucionalna i urednička zaštita medija na održivim principima, u skladu s najboljim europskim praksama“, rekli su urednici iz sva četiri N1 centra u regiji.
Na pitanje što se događa na Novoj po ovom pitanju, jer i ta televizija posluje unutar United Medije i United Grupe, Georgiev kaže da su te dvije televizije - dio iste priče.
„Cijelo ljeto smo pokušavali, sa svim kolegama, dobiti neke odgovore. Nismo dobili nikakve odgovore, nikakva jamstva da ćemo raditi. Jedino što smo čuli jest da ne spadaju pod politički utjecaj, što je problematično, jer smo čuli snimku Stana Millera i Vladimira Lucića“, rekao je Georgiev za N1 Srbija.
Podsjeća da je sutra 1. studenog, a to je mjesec u kojem će, kako je predsjednik Srbije „najavio“, N1 i Nova prestati s radom.
„Prijetili su nam da od studenog više nećemo raditi. U tom smislu, normalno je tražiti od UG odgovore, kao i način preživljavanja i pronalaska ljudi koji žele podržati novinarstvo u Srbiji. Nažalost, posljednjih 11 godina za N1, a šest za Novu, samo je jedna tvrtka to htjela. Možda ima i drugih, i mislim da ćemo se mi u Novoj pridružiti ovom zahtjevu N1 i tražiti od uprave da nam dopusti upravljanje tim medijskim sektorom“, rekao je.
Po njegovim riječima, jedini cilj je osigurati financijsku stabilnost i neovisnost.
„I ovdje u Beogradu imamo direktore koji ne žele razgovarati s nama, a mi želimo odgovore. Moramo imati jamstva, i to pismena, od tvrtke da neće utjecati na uredničku politiku. To je standard u svijetu. Ako ih nema, volio bih da pokušamo pronaći druge ljude koji su spremni uložiti novac u ovaj medijski projekt koji ljudi vole, vidimo da gledaju“, naglasio je Georgiev u razgovoru za N1 Srbija.
Na pitanje postoji li mogućnost da vlasnik dvije televizije odbije ideju, a pritom se vodi pravilima tržišta, Georgiev kaže:
„Ova inicijativa nastala je jer nema razgovora, jer nema odgovora od ravnatelja. Ako od tih ljudi tražite četiri mjeseca da razgovaraju, a ne dobijete taj odgovor, to je isto nekakav odgovor. I onda, u tom smislu, ljudi koji rade moraju se boriti da spase svoje televizije, jer one služe javnom interesu. I publika to pokazuje. Da nema toliko gledatelja, nikoga ne bi bilo briga, ali srećom postoji. Moramo se boriti za svoje kuće“, rekao je Georgiev.
