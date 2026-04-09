Intervju sa Zsuzsannom Végh večeras u 20h na N1

Mađarska se nalazi pred povijesnom prekretnicom. U nedjelju, nakon 16 godina suverene vladavine, premijer s najduljim stažem u Europi, Viktor Orbán, suočava se s najozbiljnijim političkim izazovom dosad - Péterom Magyarom i strankom Tisza.
Uoči ovih ključnih izbora, koji bi mogli redefinirati ne samo budućnost Mađarske nego i odnose unutar Europske unije, razgovarali smo sa Zsuzsannom Végh iz German Marshall Funda.
U intervjuu za N1 Végh analizira užarenu predizbornu atmosferu u Budimpešti i otvoreno uplitanje potpredsjednika SAD-a JD Vancea u mađarsku kampanju, ocjenjujući to kao jasan nastavak populističkog i ideološkog narativa. Iako upozorava da izbori u Mađarskoj "neće biti pošteni", naglašava da kampanja Pétera Magyara vraća građanima osjećaj kontrole nad vlastitom budućnošću.
Poseban fokus razgovora stavljen je na Zapadni Balkan. Végh za N1 objašnjava kako je Orbán dosad "ekstenzivno koristio državne institucije i resurse" kako bi financirao i jačao osobne odnose s lokalnim liderima, poput Milorada Dodika u BiH i Aleksandra Vučića u Srbiji.
Saznajte što bi potencijalna promjena vlasti u Budimpešti donijela našoj regiji, bi li Magyar ukinuo praksu "personalne diplomacije" i kako bi se Orbánov poraz odrazio na desničarske saveze diljem Europe.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
