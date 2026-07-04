Analitičar o sukobu Plenkovića i Milanovića: Što bi se dogodilo da su Tuđman i Šušak slušali svakog?

"Ne bih išao u sukob premijera i predsjednika. To je možda mali detalj ako gledamo okvire sličnih, ali puno većih sukoba u SAD-u i Europskoj uniji. Npr. nedavno je Vrhovni sud blokirao odluku predsjednika Donalda Trumpa koji je tražio da se ukine državljanstvo djeci ilegalnih migranata koja su rođena u Americi. Uveden je novi pojam - juridifikacija politike. Taj termin se dosta koristi u SAD-u. Pravosuđe sve više zadire u odluke politike. Tu alegoriju možemo prenijeti na sukob Banskih dvora i Markova trga", rekao je.