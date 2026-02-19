Izmjerene najviše razine Jadranskog mora u Crnoj Gori

Poznato je da pad atmosferskog tlaka od 1 hPa može izazvati porast razine mora od približno jednog centimetra (tzv. inverzni barometarski učinak), dok snažni južni vjetrovi dodatno potiskuju vodenu masu prema obali, osobito u zatvorenijim i morfološki specifičnim područjima kao što je Bokokotorski zaljev. Kad se ti meteorološki čimbenici poklope s fazom povišene astronomske plime, dolazi do pojave ekstremne razine mora.