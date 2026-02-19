Izmjerene najviše razine Jadranskog mora u Crnoj Gori

Na mareografskim postajama Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore 17. veljače u Baru i Kotoru zabilježene su najviše razine mora od početka instrumentalnih mjerenja.
U Baru je izmjerena razina od +81 centimetar iznad srednje razine mora (MSL), dok je u Kotoru zabilježeno +79 centimetara iznad MSL-a, javlja Nova.rs.
Te vrijednosti premašuju prethodne povijesne maksimume za čak osam centimetara u Baru i devet centimetara u Kotoru, što predstavlja iznimno rijedak i statistički značajan događaj, prenosi Radio Televizija Herceg Novi.
Kontinuirani niz mjerenja razine mora na tim lokacijama u digitalnom obliku traje gotovo 20 godina. U tom je razdoblju ukupni raspon između najniže i najviše ikad zabilježene razine mora iznosio približno 130 centimetara.
U tom kontekstu, probijanje dosadašnjeg apsolutnog maksimuma za gotovo 10 centimetara predstavlja iznimno odstupanje u odnosu na dosadašnju varijabilnost sustava. Drugim riječima, u okviru cjelokupnog dvadesetogodišnjeg raspona oscilacija, zabilježeni porast predstavlja naglu i ekstremnu promjenu granica dosad registriranih vrijednosti.
Ekstremna razina mora ključni rizik za obalna područja
Prema sinoptičkoj situaciji, najvjerojatniji uzrok ovako visokih razina mora jest kombinirani učinak sniženog atmosferskog tlaka i dugotrajnog djelovanja snažnog južnog i jugoistočnog vjetra.
Poznato je da pad atmosferskog tlaka od 1 hPa može izazvati porast razine mora od približno jednog centimetra (tzv. inverzni barometarski učinak), dok snažni južni vjetrovi dodatno potiskuju vodenu masu prema obali, osobito u zatvorenijim i morfološki specifičnim područjima kao što je Bokokotorski zaljev. Kad se ti meteorološki čimbenici poklope s fazom povišene astronomske plime, dolazi do pojave ekstremne razine mora.
Ovakvi događaji spadaju u kategoriju meteorološki uvjetovanih ekstremnih razina mora (storm surge učinci), koji predstavljaju jedan od ključnih rizika za obalna područja. Iako ne upućuju na trenutačni trajni porast srednje razine mora, njihova učestalost i intenzitet zahtijevaju pažljivo praćenje i detaljne analize, osobito u kontekstu klimatskih promjena i dugoročnih trendova.
