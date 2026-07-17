Srbija
Izvanredna situacija u susjedstvu: Zbog afričke svinjske kuge eutanazirano 27.000 svinja
Od početka 2026. godine u Srbiji je zbog afričke kuge eutanazirano više od 27.000 svinja, potvrdio je u petak srbijanski ministar poljoprivrede Dragan Glamoćić.
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Zbog zaraze afričkom kugom svinja na snazi je izvanredna situacija u Rumi, Obrenovcu i Sremskoj Mitrovici, proglašenje se očekuje i u još nekoliko općina.
"Najveći broj žarišta je na rubovima Srijemskog i Mačvanskog okruga i na teritoriju Beograda", rekao je Glamočić za TV Prva.
To su regije u kojima je najviše uzgajivača domaćih svinja, ali je dodao da ima i divljih svinja i da je problem što "ljudi puštaju svinje van gospodartva, iako znaju da to ne smiju".
"Zato će kontrola biti rigorozna, a kazne mnogo strože", poručio je ministar uzgajivačima i savjetovao da "primjenjuju mjere biološke sigurnosti i provode dezinfekciju", zatraživši da čim prije reagiraju kad primijete pojave prvih simptoma bolesti .
Zbog aktualne situacije s afričkom kugom u Vladi Srbije za danas je zakazan sastanak na najvišoj državnoj razini kako bi se donijele nove mjera za spriječavanje daljnjeg širenja bolesti.
Najavljeno je da će na tom kriznom sastanku, osim čelnika resornog ministarstva, sudjelovati i predstavnici ureda predsjednika i premijera Srbije, ministarstva unutarnjih poslova, obrane i i Vojske Srbije, te čelnici upravnih okruga i predstavnici lokalnih samouprava na čijem teritoriju su registrirana žarišta afričke kuge svinja.
Prema službenim podacima, do 9. srpnja afrička kuga potvrđena je kod domaćih svinja na 496 gospodarstava u 18 općina i osam upravnih okruga.
Vlasnicima eutaniziranih životinja dosad je isplaćeno više od 211.00 eura.
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