NIS poslao važnu obavijest građanima koji dolaze na njihove pumpe

Sankcije Sjedinjenih Američkih Država prema Naftnoj industriji Srbije (NIS) stupile su na snagu jutros, od šest sati, zbog većinskog ruskog vlasništva u kompaniji. Iz NIS-a poručuju da je osigurano dovoljno zalihe nafte za preradu u ovom trenutku, a stigla su i prva obavijesti građanima koji dolaze na njihove pumpe.

"Kompanija posluje pod sankcijama"

Naftna industrija Srbije objavila je da joj je, nakon brojnih odlaganja, Washington uveo sankcije.

NIS tvrdi da je osigurao dovoljno količine nafte za preradu u ovom trenutku, dok su benzinske stanice uredno snabdjevene svim vrstama naftnih derivata. Odmah nakon ove informacije, NIS je uputio prvo obavještenje putem poruka građanima koji dolaze na njihove pumpe.

"Važno obavještenje. Kompanija NIS trenutno posluje pod sankcijama. Zbog toga se može dogoditi da Mastercard, Visa i American Express platnim karticama neće biti moguće plaćanje na našim benzinskim stanicama. Plaćanje putem Drive.Go aplikacije i dalje možete obavljati uz gotovinu, Dina platnim karticama svih banaka i m-banking aplikacijama", navedeno je u poruci NIS-a.

Kako će se plaćati gorivo na pumpama?

Inače, NIS je ranije obavijestio da će u slučaju prestanka funkcioniranja inozemnih platnih kartica (Master card, Visa), plaćanje na benzinskim stanicama biti moguće domaćom „Dina“ karticom, gotovinom, kao i metodom „IPS pokaži“.

Korištenje i plaćanje „Sa nama na putu“, Agro i Taksi karticama bit će dostupni bez prekida.

Što se tiče veleprodaje, također je osiguran nesmetani platni promet u dinarima i NIS sa svoje strane ostaje pouzdan partner i spreman ispuniti sve ugovorne obveze prema poslovnim partnerima, uključujući korporativne klijente i velike kupce. Platne kartice korporativnih kupaca funkcioniraju nesmetano“, dodaju iz NIS-a.