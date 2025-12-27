Kosovo sutra ide na nove izbore: Zastoj ostavio proračunsku rupu od milijardu eura

Kosovo će sutra na nove izbore nakon jednogodišnjeg političkog zastoja koji je doveo do raspuštanja parlamenta i ostavio proračunsku rupu od gotovo milijardu eura.
Stranka premijera Kurtija bila je relativni pobjednik na prošlim izborima u veljači, ali nije uspjela osigurati većinu ni pronaći koalicijskog partnera.
"Jedan građanin me kritizirao rekvaši da vojska treba imati tenkove. Poštovani, tenkovi su bili rijetki u Prvom svjetskom ratu. Prekomjerno su korišteni tijekom Drugog svjetskog rata. U 21. stoljeću tenk više nije rješenje.
Znam da Srbija ima mnogo tenkova, ali samo troši novac na njihovo održavanje", kazao je Albin Kurti, premijer Kosova.
"Što se tiče sigurnosti, Kosovo se mora osigurati u slučaju bilo kakvog napada. Članstvo u NATO-u, a u diplomatskom smislu priznanje što većeg broja zemalja, status zemlje kandidatkinje i smjer koji nema alternative - Kosovo u Europskoj uniji", naglasio je Bedri Hamza, lider oporbene Demokratske stranke Kosova.
