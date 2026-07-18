Kosovska vlada traži oštrije reagiranje EU-a na izjavu srbijanske ministrice

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić poručio je da izjava Snežane Paunović ne odražava njegovu volju, niti volju srpske vlade čija politika je "dijalog, a ne etničko čišćenje", ali ministrica nije povukla izrečeno, već je ocijenila da su njezine riječi "izvučene iz konteksta", ispričavajući se Vučiću i Vladi zbog reagiranja koje su izazvale.