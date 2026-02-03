Kraj pravila 90 dana za vozače kamiona? EU priprema rješenje

Sastanak je održan u Bruxellesu u hibridnom formatu, a sudjelovali su predstavnici direktorata Europske komisije za migracije i unutarnje poslove, proširenje te mobilnost i promet, kao i nadležni ministri prometa, unutarnjih i vanjskih poslova iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije.