Kraj pravila 90 dana za vozače kamiona? EU priprema rješenje

N1 Info
03. velj. 2026. 16:08
Pexels / Ilustracija

Predstavnici više direktorata Europske komisije i ministri tzv. Balkanske šestorke raspravljali su u Bruxellesu o mogućnostima olakšavanja boravka vozačima kamiona, sportašima i umjetnicima iz regije koji rade ili nastupaju u Europskoj uniji.

Na sastanku su razmatrani konkretni prijedlozi za brzo i trajno rješenje problema, no, kako se i očekivalo, razgovori nisu rezultirali konkretnim odlukama.

Izuzeće od pravila o duljini boravka

Središnja tema bila je inicijativa Europske komisije prema kojoj se vozači, sportaši i umjetnici na turnejama ne bi tretirali kao turisti, već bi im se omogućio produženi boravak u EU.

Prema tom prijedlogu, vozači kamiona bi bili izuzeti iz pravila boravka u Schengenskom prostoru od najviše 90 dana unutar razdoblja od 180 dana, uz strogu kontrolu.

Osnivanje radne skupine

Kako doznaje Nikola Radišić s N1 Srbije, na današnjem sastanku dogovoreno je osnivanje radne skupine koja bi trebala pripremiti konkretan prijedlog rješenja.

Sastanak je održan u Bruxellesu u hibridnom formatu, a sudjelovali su predstavnici direktorata Europske komisije za migracije i unutarnje poslove, proširenje te mobilnost i promet, kao i nadležni ministri prometa, unutarnjih i vanjskih poslova iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije.

Službene informacije Europske komisije o ishodima sastanka očekuju se najranije sutra.

balkanska šestorka boravak vozača kamiona u eu-u produženi boravak u eu-u vozači kamiona

