Kraj pravila 90 dana za vozače kamiona? EU priprema rješenje

Predstavnici više direktorata Europske komisije i ministri tzv. Balkanske šestorke raspravljali su u Bruxellesu o mogućnostima olakšavanja boravka vozačima kamiona, sportašima i umjetnicima iz regije koji rade ili nastupaju u Europskoj uniji.
Na sastanku su razmatrani konkretni prijedlozi za brzo i trajno rješenje problema, no, kako se i očekivalo, razgovori nisu rezultirali konkretnim odlukama.
Izuzeće od pravila o duljini boravka
Središnja tema bila je inicijativa Europske komisije prema kojoj se vozači, sportaši i umjetnici na turnejama ne bi tretirali kao turisti, već bi im se omogućio produženi boravak u EU.
Prema tom prijedlogu, vozači kamiona bi bili izuzeti iz pravila boravka u Schengenskom prostoru od najviše 90 dana unutar razdoblja od 180 dana, uz strogu kontrolu.
Osnivanje radne skupine
Kako doznaje Nikola Radišić s N1 Srbije, na današnjem sastanku dogovoreno je osnivanje radne skupine koja bi trebala pripremiti konkretan prijedlog rješenja.
Sastanak je održan u Bruxellesu u hibridnom formatu, a sudjelovali su predstavnici direktorata Europske komisije za migracije i unutarnje poslove, proširenje te mobilnost i promet, kao i nadležni ministri prometa, unutarnjih i vanjskih poslova iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije.
Službene informacije Europske komisije o ishodima sastanka očekuju se najranije sutra.
