Tragedija kod Beograda
Krenuo oprati automobil pa poginuo: Ova kobna pogreška koštala ga je života
Muškarac je oko 19 sati stigao u posjet prijateljima. Ništa nije upućivalo na tragediju koja će se dogoditi svega nekoliko trenutaka kasnije.
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Teška nesreća dogodila se u nedjelju navečer u naselju Mala Moštanica pokraj Beograda, gdje je 47-godišnji Bojan Ć. iz Zemuna poginuo od strujnog udara dok je prao automobil.
Muškarac je oko 19 sati stigao u posjet prijateljima. Ništa nije upućivalo na tragediju koja će se dogoditi svega nekoliko trenutaka kasnije.
Bojan je odlučio oprati auto koristeći visokotlačni perač. Međutim, teren u dvorištu bio je natopljen vodom, a kobni trenutak dogodio se kada je na mokroj travi uključio električni uređaj. Tada je došlo do snažnog strujnog udara koji ga je na mjestu usmrtio.
Prijatelji i ukućani odmah su pozvali Hitnu pomoć iz Doma zdravlja Obrenovac. Medicinski tim brzo je stigao na mjesto nesreće i pokušao reanimirati 47-godišnjaka, no liječnici su mogli samo potvrditi njegovu smrt, piše Telegraf.
Policija je obavila očevid kako bi utvrdila sve okolnosti nesreće. Nakon pregleda tijela utvrđeno je da je riječ o nesretnom slučaju te da je smrt nastupila uslijed strujnog udara. Zbog jasno utvrđenog uzroka smrti obdukcija nije naložena.
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