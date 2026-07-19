kod frankfurta
Užas u Njemačkoj: Vozila u krivom smjeru na autocesti. Dvoje mrtvih, troje djece kritično
Dvije osobe su poginule, a nekoliko drugih je teško ozlijeđeno u sudaru na autocesti u Njemačkoj koji je prouzročila žena koja je vozila u krivom smjeru, rekla je policija u nedjelju.
Oglas
Nesreća se dogodila na autocesti A45 sjeveroistočno od Frankfurta.
Troje djece 34-godišnje vozačice iz Bavarske su u kritičnom stanju, kazala je policija.
Žena se uključila na autocestu u krivom smjeru na raskrižju u Florstadtu te se pri velikoj brzini sudarila s automobilom kojim je upravljao 70-godišnji muškarac.
Muškarac je preminuo na mjestu događaja, a vozačica je podlegla ozljedama nedugo nakon sudara u bolnici.
Njen suprug i njihovo troje djece u dobi između 10 i 15 godina su teško ozlijeđeni.
Zbog sudara su svi bili zarobljeni u svojim vozilima te ih se trebalo osloboditi, kazala je policija.
Dio ozlijeđenih je helikopterom prevezen u bolnicu.
Ured javnog tužitelja je od vještaka zatražio utvrđivanje točnog uzroka nesreće.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas