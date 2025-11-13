Otkupom protiv gušenja slobode
Dok EK kritizira Srbiju, rijetki neovisni mediji nastoje ostati izvan kontrole vlasti
Srbija je od Europske komisije u posljednjem izvješću o napretku u procesu eurointegracija dobila jasne poruke da se, kani li doista postati članicom EU-a, mora ozbiljnije posvetiti napretku, među ostalim i na polju slobode medija, dok istodobno skupina United Media u Srbiji nastoji ostati izvan kontrole i utjecaja vlasti.
Izvješće EK-a došlo je u vrijeme otvorenih pritisaka vlasti i, srbijanskom predsjedniku Aleksandru Vučiću naklonjenih televizija i tabloida na medije koji su financijski i uređivački neovisni od vladajućeg sustava.
Ti pritisci neskriveno su pojačani napose u valu jednogodišnjih protuvladinih prosvjeda koje u Srbiji vodi studentski pokret nakon tragedije u Novom Sadu - pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice na novosadskom kolodvoru.
Dodatnu sumnju da vlast želi ugušiti medije United Medie (UM), dijela međunarodne korporacije United Group (UG), ponajprije kabelsku N1, portal te televizije, te još nekolicinu portala i tiskanih medija, potaknula je audiosnimka razgovora čelnika državnog Telekoma Vladimira Lučića, koji kontrolira znatan dio medija u Srbiji, i šefa UG Stana Millera.
Tu snimku objavio je Projekt za istraživanje o organiziranom kriminalu i korupciji (OCCRP), a na njoj se čuje kako Miller kaže Lučiću da mora kompaniju u Srbiji (UM) "učiniti jako malom", ali da "ne može danas otpustiti Aleksandru (Subotić)", direktoricu UM-a. Razgovor implicira da je smjenu tražio srbijanski predsjednik.
"Za to je potrebno vrijeme... Razumijem da vas je predsjednik zvao i da je jako uznemiren, i to mogu razumjeti, ali moram pronaći način da to učinim brzo i učinkovito", rekao je Miller. Ni Miller ni Lučić nisu opovrgnuli ni snimku ni razgovor.
Uhvaćeni "spuštenih gaća"
"Srpski predsjednik Vučić i njegov medijski poslušnik Vladimir Lučić uhvaćeni su spuštenih gaća", napisao je kasnije na društvenoj mreži X Dru Salliven, jedan od osnivača OCCRP.
U međuvremenu, programski direktori centara N1 Srbija, N1 Bosna i Hercegovina, N1 Hrvatska i N1 Slovenija predložili su "provođenje menadžerskog preuzimanja, odnosno otkup N1 od United Group na tržišnim principima, uz financijsku podršku vjerodostojnih vanjskih investitora".
Potom su uprava N1 skupine i partnerskih redakcija u Srbiji - Nova S, Nova.rs , Danas i Radar, uputili "službenu ponudu vlasnicima tih medija - BC Partners i United Group, za preuzimanje 100 posto vlasništva nad informativnim medijima u Srbiji i regiji", javio je 10. studenog N1 Srbija.
"Ideja o ponudi za otkup medija od vlasnika je prije svega naša namjera da sačuvamo nezavisnost i spriječimo mogućnost da se naša nezavisnost ugrozi. Od medija poput N1, Nova, Danas i Radar, ovisi opstanak slobodnog novinarstva u Srbiji. Ako su samo poslovni motivi iza namjera vlasnika UG - onda bi ovo rješenje trebali vidjeti kao priliku da na častan način izađu iz poslova van teritorija EU-a, kao što su to najavljivali u ranijim priopćenjima", objašnjava za Hinu programski direktor N1 Srbija Igor Božić.
Njegov kolega Ranko Pivljanin, glavni i odgovorni urednik urednik novina Nova, kaže da je ponuda bila "iznuđen potez".
"To je i jedino što nam je preostalo da se ne predamo bez borbe i da pokušamo sačuvati ovu, gotovo jedinu, slobodnu medijsku oazu u informativnoj pustinji koju je režim napravio", rekao je Hini Pivljanin.
Dodaje da je očigledna namjera gašenja medija "dokumentirana" snimkom novog direktora UG-a i šefa srbijanskog Telekoma
"U agendi novih vlasnika UG-a, a time i UM-a, je da se televizije, novine i portali u okviru te grupacije 'dovedu u red', 'discipliniraju', ili, pak, ugase zbog hira i u propagandnu korist autokratskog vladara Srbije. Mi nismo imali drugog izbora, već da pokušamo i ovo sa menadžerskim preuzimanjem", kaže Pivljanin.
Ne skriva da mu je "strepnja veća od nade".
"Mi smo učinili sve što je do nas da se ne ugasi i posljednjih nekoliko svijeća u medijskom mraku koji vlada u Srbiji", rekao je Pivljanin.
Medije napada i ministar informiranja
Istodobno, pritisci na te medije u Srbiji, napose N1 - ne prestaju. U tome se u srijedu istaknuo ministar informiranja, osvjedočeni desničar Boris Bratina, u javnosti poznat, među ostalim i što je na jednom desničarskom skupu 2009. godine euforično zapalio zastavu Europske unije.
Bratina je na prorežimskim televizijama nazvao N1 ispostavom inozemnih agentura.
"Oni rade zapravo kao ispostava stranih agentura. Zato i tražimo nekakve dalje promjene zakona, jer oni zaravo ne trebaju postojati u našem eteru", rekao ministar Bratina. Svom je popisu nepoćudnih medija u Srbiji dodao i Radio Slobodnu Europu, rekavši da RFE "strukturira ustvari bit svih anti-srpskih programa".
Igor Božić podsjeća da su "i N1 i ostali mediji UM-a u Srbiji od osnivanja na meti prorežimskih tabloida i predstavnika vlasti, napose predsjednika Srbije Aleksandra Vučića".
"Retorika i etiketiranje se u posljednjih godinu dana pojačalo do te mjere mere da smo za njih postali 'teroristi' ili 'okupacijski mediji'. Svakodnevno se naši novinari ciljaju, svakodnevno dobijaju prijetnje, a bilježimo i fizičke napade, čak i policije, na naše reprotere koji izvještavaju s prosvjeda. Sve to pokazuje nervozu režima", ocijenio je Božić za Hinu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare