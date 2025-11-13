Dok EK kritizira Srbiju, rijetki neovisni mediji nastoje ostati izvan kontrole vlasti

"Ideja o ponudi za otkup medija od vlasnika je prije svega naša namjera da sačuvamo nezavisnost i spriječimo mogućnost da se naša nezavisnost ugrozi. Od medija poput N1, Nova, Danas i Radar, ovisi opstanak slobodnog novinarstva u Srbiji. Ako su samo poslovni motivi iza namjera vlasnika UG - onda bi ovo rješenje trebali vidjeti kao priliku da na častan način izađu iz poslova van teritorija EU-a, kao što su to najavljivali u ranijim priopćenjima", objašnjava za Hinu programski direktor N1 Srbija Igor Božić.