PLENKOVIĆEVA "REDAKTURA"?
Ovo je rezolucija DP-a o Hrvatima u BiH: Traže zasebnu izbornu jedinicu, ali od nekih su stvari ipak odustali
U saborsku proceduru u petak je uvršten Prijedlog rezolucije Domovinskog pokreta o osnaživanju položaja Hrvata u BiH, kojom se traži zasebna, hrvatska izborna jedinica, ali ne i revizija hrvatskih državljanstava, kako se ranije najavljivalo
Rezolucija u devet točaka puna je općih mjesta i uobičajenih diplomatskih fraza, pa se već na prvi pogled čini da je, u odnosu na ono što je Domovinski pokret u početku predlagao, prošla ozbiljnu "redakturu" vladajućeg HDZ-a, odnosno premijera Andreja Plenkovića i Ministarstva vanjskih poslova.
Klub zastupnika Domovinskog pokreta uputio je u saborsku proceduru Prijedlog rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, kojom od Hrvatskog sabora traži potvrdu da Hrvati u BiH ne ostvaruju punu političku ravnopravnost te poziva hrvatsku Vladu da nastavi aktivno zagovarati izmjene izbornog sustava u toj zemlji.
"Hrvati u BiH ne ostvaruju u potpunosti zajamčenu konstitutivost"
Prijedlog rezolucije Hrvatskom saboru podnesen je 10. srpnja, a Domovinski pokret za svog predstavnika u saborskoj raspravi odredio je potpredsjednika Sabora Ivana Penavu.
U tekstu rezolucije navodi se da hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, u postojećim političkim i ustavnim okolnostima, "ne ostvaruje u potpunosti svoju ustavom zajamčenu konstitutivnost" te da se ne može smatrati u potpunosti jednakopravnim s druga dva konstitutivna naroda. Zbog toga Domovinski pokret smatra da je riječ o pitanju od legitimnog interesa Republike Hrvatske.
Zasebna izborna jedinica
Jedna od ključnih odredbi prijedloga odnosi se na izbornu reformu u BiH. Hrvatski sabor pozvao bi Vladu RH da nastavi podupirati reformu političkog sustava kojom bi se, kako se navodi, osigurali "pošteni izbori" na kojima bi svaki konstitutivni narod mogao birati svoje legitimne predstavnike. Rezolucija izrijekom podržava modele koje predlažu legitimni predstavnici Hrvata u BiH, uključujući uspostavu zasebne izborne jedinice za izbor hrvatskog člana Predsjedništva BiH.
Domovinski pokret također predlaže da Hrvatski sabor pozove Vladu na nastavak političke, financijske i projektne potpore hrvatskim obrazovnim, zdravstvenim, kulturnim, vjerskim i medijskim institucijama u Bosni i Hercegovini te na korištenje svih političkih, pravnih i diplomatskih mehanizama unutar Europske unije i međunarodnih organizacija radi zaštite interesa Hrvata u BiH.
Poziv Hrvatima da izađu na izbore
U prijedlogu se posebno osuđuju, kako se navodi, "otvoreni pozivi na izborni inženjering" radi preglasavanja Hrvata pri izboru hrvatskog člana Predsjedništva BiH, izaslanika u domovima naroda i drugim tijelima vlasti. Istodobno se Hrvate koji imaju državljanstvo Bosne i Hercegovine poziva da izađu na opće izbore zakazane za 4. listopada 2026. godine kako bi ostvarili svoju političku zastupljenost.
Rezolucija poziva i na nastavak suradnje hrvatskih državnih institucija s Hrvatskim narodnim saborom BiH te s Parlamentarnom skupštinom Bosne i Hercegovine i drugim institucijama uključenima u međuparlamentarnu suradnju.
Tvrde da se ne dovodi u pitanje suverenitet BiH
U opsežnom obrazloženju Domovinski pokret podsjeća na ulogu Hrvatske u priznanju neovisnosti BiH, Washingtonski i Daytonski sporazum, ulogu Hrvatske vojske i Hrvatskog vijeća obrane te Herceg-Bosne tijekom rata te navodi kako rezolucija ne zadire u unutarnje uređenje Bosne i Hercegovine niti dovodi u pitanje njezin suverenitet i teritorijalni integritet.
Ističe da je riječ o političkom aktu kojim se potvrđuje potpora legitimnom političkom predstavljanju Hrvata, načelima federalizma i nediskriminacije te europskom putu Bosne i Hercegovine.
Cijeli Prijedlog rezolucije DP-a o Hrvatima u BiH možete pročitati OVDJE.
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