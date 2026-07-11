Ovo je rezolucija DP-a o Hrvatima u BiH: Traže zasebnu izbornu jedinicu, ali od nekih su stvari ipak odustali

Jedna od ključnih odredbi prijedloga odnosi se na izbornu reformu u BiH. Hrvatski sabor pozvao bi Vladu RH da nastavi podupirati reformu političkog sustava kojom bi se, kako se navodi, osigurali "pošteni izbori" na kojima bi svaki konstitutivni narod mogao birati svoje legitimne predstavnike. Rezolucija izrijekom podržava modele koje predlažu legitimni predstavnici Hrvata u BiH, uključujući uspostavu zasebne izborne jedinice za izbor hrvatskog člana Predsjedništva BiH.