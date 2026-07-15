Stigla reakcija iz BiH: Hrvatska se nema pravo miješati u unutarnja pitanja suverene države BiH

Suvremeni međunarodni poredak počiva na Povelji UN-a, koja u članku 2., među ostalim, potvrđuje načela suverene jednakosti svih država, poštovanja njihove političke neovisnosti i teritorijalnog integriteta, kao i obvezu suzdržavanja od djelovanja koja zadiru u pitanja iz unutarnje nadležnosti druge države. Deklaracija o načelima međunarodnog prava o prijateljskim odnosima i suradnji među državama u skladu s Poveljom UN-a (Deklaracija iz 1970.) dodatno razrađuje navedena načela. Naime, Deklaracija iz 1970. potvrđuje da je zabranjen svaki oblik političkog, gospodarskog ili drugog pritiska kojim se nastoji utjecati na slobodno ostvarivanje suverenih prava druge države ili izmijeniti odluke koje ona donosi u okviru svoje isključive nadležnosti.