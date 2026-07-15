usvajanje rezolucije
Stigla reakcija iz BiH: Hrvatska se nema pravo miješati u unutarnja pitanja suverene države BiH
U nastavku prenosimo priopćenje iz Ureda predsjedatelja Predsjedništva BiH dr. Denisa Bećirovića.
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Usvajanje Rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini u Hrvatskom saboru ne predstavlja izraz dobrosusjedske suradnje. Naprotiv, riječ je o neprihvatljivom miješanju u unutarnje stvari suverene i neovisne države Bosne i Hercegovine. Takvi postupci nisu u skladu s temeljnim načelima međunarodnog prava, uključujući načela suverene jednakosti država i nemiješanja u njihove unutarnje poslove, sadržana u Povelji Ujedinjenih naroda (UN).
Republika Hrvatska nema pravo miješati se u unutarnja pitanja suverene države Bosne i Hercegovine. O pitanjima koja se odnose na unutarnje političko i ustavno uređenje Bosne i Hercegovine mogu odlučivati isključivo njezine državne institucije, u skladu s Ustavom BiH i važećim zakonima.
Suvremeni međunarodni poredak počiva na Povelji UN-a, koja u članku 2., među ostalim, potvrđuje načela suverene jednakosti svih država, poštovanja njihove političke neovisnosti i teritorijalnog integriteta, kao i obvezu suzdržavanja od djelovanja koja zadiru u pitanja iz unutarnje nadležnosti druge države. Deklaracija o načelima međunarodnog prava o prijateljskim odnosima i suradnji među državama u skladu s Poveljom UN-a (Deklaracija iz 1970.) dodatno razrađuje navedena načela. Naime, Deklaracija iz 1970. potvrđuje da je zabranjen svaki oblik političkog, gospodarskog ili drugog pritiska kojim se nastoji utjecati na slobodno ostvarivanje suverenih prava druge države ili izmijeniti odluke koje ona donosi u okviru svoje isključive nadležnosti.
Jednako tako, Završni akt iz Helsinkija iz 1975. godine među deset temeljnih načela europske sigurnosti potvrđuje suverenu jednakost država, nepovredivost granica, teritorijalni integritet, nemiješanje u unutarnje poslove i obvezu država da međusobne odnose razvijaju u duhu uzajamnog poštovanja i dobrosusjedske suradnje. Ta načela danas predstavljaju općeprihvaćena pravila međunarodnog prava i obvezuju sve države.
Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska imaju zajednički interes svoje odnose razvijati na temeljima međunarodnog prava, međusobnog poštovanja i dobrosusjedske suradnje. Poštovanje međunarodnog javnog prava ne može biti selektivno niti ovisiti o političkim okolnostima. Načela suverene jednakosti, teritorijalnog integriteta, političke neovisnosti i nemiješanja u unutarnje stvari država predstavljaju norme na kojima počiva međunarodni pravni poredak. Njihovo dosljedno poštovanje nije izraz političke dobre volje, nego međunarodnopravna obveza svake države.
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