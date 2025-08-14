POVIJESNI REVIZIONIZAM
Osporava li Rusija američki suverenitet nad Aljaskom?
Dok se ruski i američki predsjednik pripremaju za sastanak u glavnom gradu Aljaske Anchorageu, na internetu su se ponovno pojavile špekulacije da Vladimir Putin osporava legitimitet prodaje te države SAD-u 1867. godine.
Izbor lokacije je praktičan. Kopneni dio Aljaske i Rusija udaljeni su samo 90 kilometara, dok je američki otočić Little Diomede udaljen manje od četiri kilometra od ruskog otoka Big Diomede u Beringovom tjesnacu.
"Naša Aljaska"
To znači da će Putin moći doputovati na pregovore izbjegavajući zračni prostor zapadnih zemalja koje bi mogle pokušati presresti njegov let radi provođenja naloga za uhićenje Međunarodnog kaznenog suda (ICC). No lokacija nije samo praktična, već i simbolična. Aljaska je nekoć bila punopravna ruska kolonija.
Ruski car Aleksandar II. prodao je Aljasku SAD-u za 7,2 milijuna dolara 1867. kako bi pomogao u otplati visokih dugova nastalih tijekom Krimskog rata 1853.–1856.
Aljaska je službeno proglašena 49. američkom saveznom državom 1949., a danas je najveća od aktualnih 50 američkih saveznih država. I Putin će biti prvi ruski predsjednik koji će posjetiti Anchorage.
Samit u tom gradu ponovno je potaknuo narative koji Aljasku nazivaju povijesnim ruskim teritorijem, a istaknuti dužnosnici Kremlja i saveznici brzo su istaknuli rusku baštinu i povijest tog područja. Teorija da će Rusija jednog dana ponovno preuzeti američku saveznu državu nije nova, a u prošlosti su je promicali brojni istaknuti dužnosnici i saveznici Kremlja.
Prošle je godine ruska televizijska propagandistica Olga Skabejeva američki teritorij nazvala našom Aljaskom.
Dmitrij Medvedev, zamjenik predsjednika ruskog Vijeća sigurnosti, našalio se na društvenim mrežama o mogućem ratu sa SAD-om zbog tog teritorija.
Kirill Dmitrijev, glavni pregovarač Kremlja i direktor Ruskog fonda za izravna ulaganja, prošlog je tjedna izjavio da je Aljaska rusko-američka te sugerirao da bi samit mogao potaknuti bližu suradnju Moskve i Washingtona u Arktiku.
Plakat iz 2022. s porukom Aljaska je naša, koji je tada izazvao bijes kod nekih američkih senatora, također se ponovno pojavio.
Istovremeno, špekulacije da Moskva poduzima korake kako bi povratila teritorij također se široko šire.
Te špekulacije dodatno su potaknute time što se čini da je Trump na konferenciji za novinare pobrkao Aljasku s Rusijom, rekavši da će otputovati u Rusiju kako bi se sastao s Putinom, iako je već ranije potvrdio da će se sastanak održati na Aljasci.
Prodaja Aljaske iz 1867. nelegalna?
Neki korisnici društvenih mreža sugerirali su da je presudom ruskog Vrhovnog suda iz 2022. poništena prodaja Aljaske SAD-u iz 1867. No Euroverify nije uspio pronaći nijedan službeni sudski dokument koji bi potvrdio tu tvrdnju.
Drugi su se pozivali na dekret iz 2024. kojim se navodno proglašava prodaja Aljaske iz 1867. nelegalnom.
Taj dekret doista postoji. Datiran je na 18. siječnja 2024. i predviđa sredstva za potragu, registraciju i pravnu zaštitu ruske povijesne imovine u inozemstvu.
Euronews je provjerio njegov sadržaj i ustanovio da se u njemu ne spominje Aljaska niti bilo kakva povijesna potraživanja Rusije prema tom teritoriju. Analitičari, međutim, smatraju da bi Kremlj mogao iskoristiti dekret za ponovno otvaranje povijesnih sporova, ne samo u vezi s Aljaskom nego i s drugim bivšim ruskim teritorijima.
