N1 pisao Dačiću: Nas kamenuju, a policija gleda

Podsjeća se da je samo noć ranije rad ekipe N1 u Vrbasu bio onemogućen laserskim zasljepljivanjem kamere i reportera, uz uvrede i otvorene prijetnje, uključujući nazivanje "ustašama". Na istom mjestu, prosvjednici i maskirane osobe reporterki N1 pokazivali su znak klanja – poruku koja ne ostavlja prostor za pogrešno tumačenje.