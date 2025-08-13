N1 pisao Dačiću: Nas kamenuju, a policija gleda

Novinarska ekipa N1 sinoć je u Vrbasu bila meta fizičkog napada, dok je policija, prisutna na mjestu događaja, ostala potpuno pasivna i nije poduzela nikakve mjere zaštite.
Televizija N1 najavila je da će slučaj prijaviti svim relevantnim europskim institucijama i organizacijama za zaštitu medija, a protiv odgovornih policijskih službenika pokrenuti sve zakonom predviđene postupke.
Tijekom obavljanja posla, asistent N1 pogođen je kamenjem bačenim iz smjera prostorija Srpske napredne stranke.
Prema novinarima i okupljenim građanima ispaljivani su vatrometi i druga pirotehnička sredstva, bacani francuski ključevi i kamenje – sve pred očima policije. Unatoč očitom ugrožavanju sigurnosti i ometanju rada vidno označenih novinara, policijski službenici nisu reagirali niti su pokušali identificirati i procesuirati počinitelje.
Otvorene prijetnje
Podsjeća se da je samo noć ranije rad ekipe N1 u Vrbasu bio onemogućen laserskim zasljepljivanjem kamere i reportera, uz uvrede i otvorene prijetnje, uključujući nazivanje "ustašama". Na istom mjestu, prosvjednici i maskirane osobe reporterki N1 pokazivali su znak klanja – poruku koja ne ostavlja prostor za pogrešno tumačenje.
Ovo nije izoliran incident. Tijekom Vidovdanskog prosvjeda, policajac je dvaput pendredkom udario asistenta N1, iako je on bio jasno označen i predstavljen kao novinar.
Ni tad, kao ni u brojnim drugim slučajevima, nije bilo reakcije nadležnih tijela niti su počinitelji odgovarali. Brutalne prijetnje redakciji N1 ostaju nekažnjene, a počinitelji – neidentificirani.
Povodom napada i nepostupanja policije, redakcija N1 uputila je pismo ministru unutarnjih poslova Ivici Dačiću, koje potpisuje programski direktor Igor Božić, a prenosimo ga u cijelosti.
"Obraćam Vam se povodom ozbiljnog incidenta koji se dogodio sinoć u Vrbasu, kad je novinarska ekipa televizije N1 bila meta fizičkog napada, dok su policijski službenici, prisutni na mjestu događaja, ostali potpuno pasivni i nisu poduzeli nikakve mjere zaštite.
Tijekom obavljanja posla, naš asistent pogođen je kamenjem iz smjera prostorija Srpske napredne stranke. Osim toga, prema novinarima N1 i okupljenim građanima ispaljivani su vatrometi i druga pirotehnička sredstva, bacani francuski ključevi i kamenje – sve pred očima policije. Unatoč očitom ugrožavanju sigurnosti i ometanju rada vidno označenih novinara, policijski službenici nisu reagirali niti su pokušali identificirati i procesuirati počinitelje.
Podsjećamo da je samo noć ranije rad naše ekipe u Vrbasu bio onemogućen laserskim zasljepljivanjem kamere i reportera, uz uvrede i otvorene prijetnje, uključujući nazivanje 'ustašama'. Na istom mjestu, prosvjednici i maskirane osobe našoj reporterki pokazivali su znak klanja.
Nadležni šute, kazne nema
Ovo nije izolirani incident. Tijekom Vidovdanskog prosvjeda Tijekom Vidovdanskog prosvjeda, policajac je dvaput pendredkom udario našeg asistenta iako je bio jasno označen kao novinar i predstavio se policiji. Ni tad nismo dobili odgovor od nadležnih tijela niti je itko odgovarao.
Zahtijevamo da Ministarstvo unutarnjih poslova hitno:
* pokrene postupak za utvrđivanje odgovornosti policijskih službenika koji su sinoć u Vrbasu propustili reagirati,
* poduzme mjere za identifikaciju i procesuiranje napadača na ekipu N1 i građane,
* obavijesti nas o poduzetim koracima i mjerama zaštite novinara na budućim javnim događajima.
O ovom slučaju ćemo, kao i u prethodnim incidentima, obavijestiti relevantne domaće i međunarodne organizacije koje se bave zaštitom slobode medija i sigurnosti novinara.
Očekujemo Vaš hitan odgovor i konkretne poteze u skladu sa zakonom".
