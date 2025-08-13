Oglas

Ispred prostorija SNS-a

FOTO, VIDEO / Prosvjed i u Beogradu: Policija pendrecima nasrnula na građane

author
N1 Srbija
|
13. kol. 2025. 08:04
Srbija
N1 Srbija

Građani su se, reagirajući na incidente u Vrbasu i Bačkoj Palanci u kojima je ozlijeđeno više ljudi, nakon ponoći okupili i u Beogradu ispred sjedišta Srpske napredne stranke na Vračaru, u Njegoševoj ulici, uz napetosti i naguravanja s kordonom policije.

Oglas

Srbija
N1 Srbija

Kako se vidi na snimci N1 Srbije, policija je pendrecima nasrnula na građane, a došlo je i do privođenja.

Policija je upozorila građane da "ne ometaju službene osobe u obavljanju dužnosti“.

Na pojedinim snimkama vidi se kako građani prema policijskom kordonu guraju kontejner i pitaju policajce zašto nisu intervenirali u Vrbasu i Bačkoj Palanci, kada su pristaše ispaljivale vatromet na prosvjednike.

Teme
Srbija prosvjedi

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ