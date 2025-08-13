FOTO, VIDEO / Prosvjed i u Beogradu: Policija pendrecima nasrnula na građane

N1 Srbija

Građani su se, reagirajući na incidente u Vrbasu i Bačkoj Palanci u kojima je ozlijeđeno više ljudi, nakon ponoći okupili i u Beogradu ispred sjedišta Srpske napredne stranke na Vračaru, u Njegoševoj ulici, uz napetosti i naguravanja s kordonom policije.

Podijeli

Oglas

N1 Srbija

Kako se vidi na snimci N1 Srbije, policija je pendrecima nasrnula na građane, a došlo je i do privođenja.

Policija je upozorila građane da "ne ometaju službene osobe u obavljanju dužnosti“.

Na pojedinim snimkama vidi se kako građani prema policijskom kordonu guraju kontejner i pitaju policajce zašto nisu intervenirali u Vrbasu i Bačkoj Palanci, kada su pristaše ispaljivale vatromet na prosvjednike.