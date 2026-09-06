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POTREBNA POMOĆ

Na gašenje požara u Bosnu i Hercegovinu odletjela dva kanadera iz Hrvatske

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Hina
|
06. ruj. 2026. 14:25
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kanader,
N1 / Fran Rubil

Dva protupožarna kanadera CL-415 s dvije posade Oružanih snaga Republike Hrvatske odletjela su u 13:15 iz vojarne "Pukovnik Mirko Vukušić" u Zemuniku na gašenje požara u općini Prozor-Rama u Bosni i Hercegovini, izvijestilo je u nedjelju Ministarstvo obrane.

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Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić donio je Naredbu o upućivanju dva protupožarna zrakoplova Hrvatskog ratnog zrakoplovstva u BiH, na temelju Odluke Vlade kojom se odobrava prelazak granice Republike Hrvatske pripadnicima Oružanih snaga RH radi pružanja humanitarne pomoći u gašenju požara u inozemstvu, navodi se u priopćenju.

To je treći angažman pripadnika 855. protupožarne eskadrile u pružanju pomoći u gašenju požara u inozemstvu ove godine, a drugi put pomoć se pruža Bosni i Hercegovini.

"Još jednom se potvrdila spremnost i nezamjenjivost pripadnika Hrvatske vojske obučenih za gašenje požara, odnosno vojnih letačkih posada protupožarne eskadrile čiji je angažman neprocjenjiv u uvjetima razornih požara", ističe se u priopćenju.

Pojašnjava se i kako, sukladno članku 56. stavku 1. Zakona o obrani, Oružane snage Republike Hrvatske mogu prijeći granice Hrvatske radi pružanja humanitarne pomoći drugoj državi na temelju odluke koju donosi Vlada Republike Hrvatske, uz prethodnu suglasnost predsjednika Republike.

Teme
bih kanader požar vatrogasci

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