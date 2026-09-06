POTREBNA POMOĆ
Na gašenje požara u Bosnu i Hercegovinu odletjela dva kanadera iz Hrvatske
Dva protupožarna kanadera CL-415 s dvije posade Oružanih snaga Republike Hrvatske odletjela su u 13:15 iz vojarne "Pukovnik Mirko Vukušić" u Zemuniku na gašenje požara u općini Prozor-Rama u Bosni i Hercegovini, izvijestilo je u nedjelju Ministarstvo obrane.
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Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić donio je Naredbu o upućivanju dva protupožarna zrakoplova Hrvatskog ratnog zrakoplovstva u BiH, na temelju Odluke Vlade kojom se odobrava prelazak granice Republike Hrvatske pripadnicima Oružanih snaga RH radi pružanja humanitarne pomoći u gašenju požara u inozemstvu, navodi se u priopćenju.
To je treći angažman pripadnika 855. protupožarne eskadrile u pružanju pomoći u gašenju požara u inozemstvu ove godine, a drugi put pomoć se pruža Bosni i Hercegovini.
"Još jednom se potvrdila spremnost i nezamjenjivost pripadnika Hrvatske vojske obučenih za gašenje požara, odnosno vojnih letačkih posada protupožarne eskadrile čiji je angažman neprocjenjiv u uvjetima razornih požara", ističe se u priopćenju.
Pojašnjava se i kako, sukladno članku 56. stavku 1. Zakona o obrani, Oružane snage Republike Hrvatske mogu prijeći granice Hrvatske radi pružanja humanitarne pomoći drugoj državi na temelju odluke koju donosi Vlada Republike Hrvatske, uz prethodnu suglasnost predsjednika Republike.
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