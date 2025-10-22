Oglas

gradnja se nastavlja

Nakon požara i pucnjave postavljeni novi šatori u Ćacilendu

N1 Info
22. lis. 2025. 18:24
n1 ćacilend
Printscreen/X/Instagram/Marinika Tepić/Srce

O tome da je u Ćacilandu prije podneva izbio požar svjedoči samo miris paljevine koji se još uvijek osjeća oko Pionirskog parka i Skupštine Srbije, piše Danas.

Vučić kaže da se radi o terorističkom napadu, dok situacija na terenu izgleda...

Da nema spomena o terorističkom napadu, kako tvrdi srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, pokazuje i činjenica da na mjestu pucnjave nema forenzičara, specijalnih jedinica niti bilo kojih drugih pripadnika MUP-a, osim dvojice policajaca koji redovito dežuraju ispred zgrade Skupštine, javlja Danas.

Pješaci mogu slobodno posjetiti šatorsku zgradu koja je jutros gorjela, a iznenađeni su što se ne samo da ne uklanja smeće od jutrošnjeg okršaja, već se na mjesto izgorjelih šatora postavlja novo.

Radovi u smjeru - gradnje

Radnici nisu bili raspoloženi za razgovor i na svako pitanje reporterka i reportera N1 Srbije su odgovarali s "Ne znam", ali i golim okom se vidi da se radovi izvode u smjeru gradnje, a ne uklanjanja.

Osim dva policajca i građevinskog radnika, u Ćacilandu su i radnici gradske čistoće koji peru ulice i odvoze smeće.

Samo nema ni jednog stanovnika Ćacilanda na vidiku.

Teme
aleksandar vučić požar u ćacilendu srbija ćacilend

