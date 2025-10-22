Nakon požara i pucnjave postavljeni novi šatori u Ćacilendu

O tome da je u Ćacilandu prije podneva izbio požar svjedoči samo miris paljevine koji se još uvijek osjeća oko Pionirskog parka i Skupštine Srbije, piše Danas.
Vučić kaže da se radi o terorističkom napadu, dok situacija na terenu izgleda...
Da nema spomena o terorističkom napadu, kako tvrdi srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, pokazuje i činjenica da na mjestu pucnjave nema forenzičara, specijalnih jedinica niti bilo kojih drugih pripadnika MUP-a, osim dvojice policajaca koji redovito dežuraju ispred zgrade Skupštine, javlja Danas.
Pješaci mogu slobodno posjetiti šatorsku zgradu koja je jutros gorjela, a iznenađeni su što se ne samo da ne uklanja smeće od jutrošnjeg okršaja, već se na mjesto izgorjelih šatora postavlja novo.
Radovi u smjeru - gradnje
Radnici nisu bili raspoloženi za razgovor i na svako pitanje reporterka i reportera N1 Srbije su odgovarali s "Ne znam", ali i golim okom se vidi da se radovi izvode u smjeru gradnje, a ne uklanjanja.
Osim dva policajca i građevinskog radnika, u Ćacilandu su i radnici gradske čistoće koji peru ulice i odvoze smeće.
Samo nema ni jednog stanovnika Ćacilanda na vidiku.
