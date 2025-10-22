Oglas

KONFERENCIJA ZA MEDIJE

Vučić otkrio identitet odgovornog za požar i pucnjavu u Ćacilendu: U šatoru je ranio oca dvoje djece

N1 Srbija
22. lis. 2025. 13:26
13:40
Aleksandar Vučić
JOHN THYS / AFP

Napadač ispred Doma Narodne skupštine Srbije je Vladan Anđelković, rođen 1955. godine u Beogradu, izjavio je na konferenciji za novinare predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

"Ima prebivalište na općini Stari grad. On je počinio, to je moja politička procjena i kao pravnika, užasan teroristički napad na druge osobe i tuđu imovinu, izazvao je opću opasnost. A konačnu kvalifikaciju djela dat će nadležno tužiteljstvo", rekao je Vučić.

Kako je naveo, ako je njegova procjena točna, slučajem će se baviti Tužiteljstvo za organizirani kriminal (TOK), a ako nije, predmet će preuzeti Više javno tužiteljstvo u Beogradu.

"Ova osoba od 1993. posjeduje pištolj marke Crvena zastava M99. Pištolj iste marke razdužio je 2018., kada smo provodili akciju oduzimanja oružja od građana, a od 2018. ima registriran pištolj marke Melior - to je staro oružje", rekao je Vučić.

Dodao je da je Anđelković umirovljenik, a ranije je radio u privrednom društvu Olja market i još jednoj samostalnoj radnji.

"Tijekom 2009. kratko je bio zaposlen u tvrtki Beograd Trejd", kazao je Vučić.

Otrio je i da je ispred šatora ranjen Milan B., otac dvoje djece.

"Njegova kći je studentica i jedna je od onih koji su željeli pohađati nastavu, učiti", izjavio je.

Na konferenciji je prikazana snimka na kojoj uhićeni odgovara na pitanja policije o motivima napada.

Teme
aleksandar vučić beograd srbija ćacilend
