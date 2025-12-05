Nakon što su u Srbiji prošli obuku za izazivanje nereda, pohvatala ih moldavska policija

Moldavska policija provela je više od 50 pretraga diljem zemlje u sklopu opsežne akcije protiv organizirane skupine koja je, kako se sumnja, planirala izazvati masovne nerede i destabilizirati državu.
Oglas
Članovi skupine prethodno su obučavani u Srbiji, javlja N1 Srbija.
Prema priopćenju moldavske policije, nakon prikupljanja dokaza, pripadnici Inspektorata za borbu protiv organiziranog kriminala proveli su pretrage koje su obuhvatile više od 35 osoba, starosti između 21 i 54 godine.
Tijekom akcije zaplijenjeni su mobilni telefoni s važnim informacijama za istragu, SIM i bankovne kartice, od kojih su neke izdane u Rusiji, te strane valute, uključujući 3.350 srpskih dinara.
Policija je pronašla i više od 20 biometrijskih putovnica s pečatima o prelasku granice sa Srbijom, radio stanice, pušku, streljivo različitih kalibara i druge dokaze relevantne za slučaj.
Moldavska policija tvrdi da je cilj skupine bio izazvati društvene napetosti koje bi dovele do nasilnih prosvjeda, čime bi se ugrozili javni red i sigurnost građana. U priopćenju se dodaje kako je obuka skupine provedena pod nadzorom stranih instruktora u kampu u Banji Koviljači u Srbiji.
Prema informacijama iz istrage, skupina je od srpnja ove godine djelovala s namjerom provođenja ilegalnih aktivnosti velikih razmjera u zamjenu za novčanu naknadu.
Ovaj slučaj povezuje se s događajima iz rujna, kada je Ministarstvo unutarnjih poslova Srbije izvijestilo o uhićenju dvije osobe. One su, u suradnji sa Sigurnosno-informativnom agencijom (BIA), uhićene zbog sumnje da su u blizini Loznice obučavale skupinu od 150 do 170 državljana Rumunjske i Moldavije za pružanje fizičkog otpora moldavskoj policiji u slučaju nereda tijekom izbora.
Po navodima srbijanskog MUP-a, borbeno-taktička obuka te skupine provedena je u razdoblju od 16. srpnja do 12. rujna.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas