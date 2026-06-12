podrška s tribina
Hrvatski političari putuju "preko bare": Evo tko će sve bodriti "Vatrene" na Mundijalu
U četvrtak je počelo Svjetsko nogometno prvenstvo, koje se održava u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Hrvatski navijači čekaju 17. lipanj, kad će otvoriti Mundijal protiv Engleza u Arlingtonu. Kao i na prošlim prvenstvima, "Vatrene" će doći bodriti i naši visoki politički dužnosnici.
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Na put "preko bare" spremaju se predsjednik Vlade i brojni ministri, dok će predsjednik Republike Zoran Milanović, kako su rekli u njegovu Uredu, ostati doma, a predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković neće ići na utakmice prvog kola, već će, ovisno o rezultatu, moguće bodriti "Vatrene" s tribina ako prođu skupinu, piše Goran Penić za Jutarnji list.
Hrvatsku će na prvoj utakmici protiv Engleza s tribina bodriti ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan.
Premijer Andrej Plenković našu će reprezentaciju gledati 24. lipnja protiv Paname u Torontu u Kanadi, gdje će boraviti u službenom posjetu. S predsjednikom Vlade u Kanadu će otputovati i ministar turizma i sporta Tonči Glavina te član Vlade iz Domovinskog pokreta, ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
Na Mundijalu i bivša predsjednica
Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović izjavila je u četvrtak za Novu TV da se nada da će nazočiti utakmici Hrvatske i Gane koja će se odigrati 27. lipnja u Philadelphiji u SAD-u.
"Uzela sam dva naša nacionalna dresa. Nisu mi nešto ovaj put", rekla je kroz smijeh.
"Svi se slažu da dizajn nije neki, ali dobro, naše su boje, kvadratići su meni uvijek dragi. Nađe se uvijek načina da se iskombinira crveno i bijelo", rekla je bivša predsjednica za Novu TV pa reprezentaciji poručila: "Dečki, očekujemo možda i više nego prošli i pretprošli put."
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