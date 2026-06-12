Hrvatski političari putuju "preko bare": Evo tko će sve bodriti "Vatrene" na Mundijalu

"Svi se slažu da dizajn nije neki, ali dobro, naše su boje, kvadratići su meni uvijek dragi. Nađe se uvijek načina da se iskombinira crveno i bijelo", rekla je bivša predsjednica za Novu TV pa reprezentaciji poručila: "Dečki, očekujemo možda i više nego prošli i pretprošli put."