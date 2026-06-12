Evo koliko bi Hrvatska mogla zaraditi na SP-u, brojka je impresivna

Gradovi domaćini, poput onih u SAD-u, Kanadi i Meksiku, od turnira imaju koristi putem turista, popunjenosti hotela, restorana i transporta. No troškovi organizacije – sigurnost, logistika i pripreme stadiona – često su veći od prihoda, pa lokalne vlasti ne zarađuju uvijek onoliko koliko bi se očekivalo, a već su se čula negodovanja nekih gradskih čelnika. Ipak, za ljude u gradovima to znači više posla i veći promet u trgovinama i restoranima dok traje turnir, kao i kratkoročno povećanje zaposlenosti.