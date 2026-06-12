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VIDEO / Himna dijaspore: Kako je pjesma stara više od deset godina pokrenula Zmajeve
Kako je pjesma stara više od deset godina osvojila Balkan – i mnogo šire područje?
Mnogi vjerojatno nikada nisu čuli stihove refrena "I am from Bosnia, take me to America" sve dok u ožujku nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nije iznenađujuće svladala Italiju i tako izborila plasman na Svjetsko prvenstvo, tek drugi put u povijesti otkako je zemlja stekla neovisnost 1992. godine.
Tom su se pjesmom navijači zagrijavali uoči utakmice, tisuće na stadionu u Zenici pjevale su tu pjesmu iz sveg glasa, a isto se nastavilo nekoliko sati kasnije tijekom dočeka reprezentacije na sarajevskom trgu. No, svatko tko je posljednjih petnaestak godina proveo neko vrijeme u Bosni i Hercegovini vjerojatno je već dobro poznavao tu melodiju.
Pjesmu, izvorno nazvanu "USA", objavio je bosanskohercegovački bend Dubioza Kolektiv prije otprilike 15 godina. I pritom ona u početku nije imala nikakve veze s nogometom.
"Tipično balkansko iskustvo"
"To je pjesma s našeg albuma Wild Wild East iz 2011. godine", rekao je za DW član benda i basist Vedran Mujagić, govoreći o pjesmi koja je danas poznata kao "Ja sam iz Bosne, vodi me u Ameriku".
"Riječ je o tipičnom iskustvu nekoga s Balkana tko odlazi u inozemstvo u potrazi za boljim životom - u ovom slučaju za američkim snom. Ali kada se suoči sa stvarnošću života imigranta i iskustvom dijaspore, shvati da tamo ipak nije sve idealno i odluči kako nema boljeg mjesta od vlastite domovine te se vraća kući", dodao je.
Bend je godinama izvodio pjesmu na koncertima, sve dok se, na njihovo iznenađenje, nije pojavila tijekom dviju utakmica Bosne i Hercegovine protiv Walesa u polufinalu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.
"Naravno da smo gledali utakmicu. Odjednom smo ugledali golem transparent koji su navijači podigli tijekom susreta, a na njemu je pisalo: "Ja sam iz Bosne, vodi me u Ameriku", prisjetio se Mujagić i dodao: "U tom trenutku sve je djelovalo gotovo nestvarno jer smo morali pobijediti Wales - što smo, naravno, i uspjeli".
Do utakmice protiv Italije pjesma je već postala prepoznatljiva i pretvorila se u neslužbenu himnu "Zmajeva". Vrhunac je stigao nakon tog susreta, kad je nekoliko reprezentativaca prekinulo konferenciju za medije izbornika Sergeja Barbareza pjevajući upravo tu pjesmu.
Nova verzija za Svjetsko prvenstvo
"Deset dana kasnije odlučili smo napraviti navijačku verziju s izmijenjenim tekstom kako bismo prenijeli emocije i atmosferu povezane s plasmanom na Svjetsko prvenstvo", rekao je Mujagić.
Zanimljivo je da je originalna verzija bila u potpunosti na engleskom jeziku, dok se velik dio nove verzije pjeva na bosanskom. Tekst se poigrava lokalnim stereotipima, pruža podršku reprezentaciji i podsjeća na jednu bolnu epizodu za navijače koji pamte Svjetsko prvenstvo 2014. godine.
"A onaj gol protiv Nigerije nije bio ofsajd", pjeva se u pjesmi. Snimke pokazuju da je Edin Džeko bio u dopuštenoj poziciji kada je postigao pogodak, ali tad još nije postojao VAR. Nakon što je gol poništen, utakmica je krenula drugim smjerom, a Bosna i Hercegovina izgubila je susret te nije uspjela proći skupinu.
Iako je nova verzija uglavnom na bosanskom jeziku, što bi moglo predstavljati prepreku međunarodnom uspjehu, pjesma je ipak postala veliki hit. Mujagić smatra da zna razlog.
Pogodila je pravu emociju
"Mislim da to ima veze sa spotom koji smo snimili. U njemu članovi benda igraju nogomet u dvorištu zgrade, dok susjedi roštiljaju i uživaju u tipičnom balkanskom druženju", rekao je.
Spot snimljen mobitelom posebno je odjeknuo u Južnoj Americi. "Mnogi su prepoznali da to izgleda kao njihovo naselje, kao favela u Brazilu ili neko naselje u Čileu, jer je zapravo riječ o istoj stvari", dodao je.
U toj jednostavnoj, niskobudžetnoj produkciji postoji i određena doza prkosa. "To je svojevrsni odgovor na hiperestetizirani izgled promotivnih glazbenih spotova FIFA-e", objasnio je Mujagić, dodajući da je pjesma pronašla publiku među ljudima frustriranima modernim nogometom kojim dominira novac, piše Chuck Penfold za Deutsche Welle.
Iskustvo dijaspore
Govoreći o novom uspjehu reprezentacije, u kojoj velik broj igrača zapravo nije rođen u Bosni i Hercegovini, Mujagić najveće zasluge pripisuje izborniku Sergeju Barbarezu i sportskom direktoru Emir Spahić.
"Spahić i Barbarez napravili su odličan posao okupljajući i stvarajući momčad od djece koja su odrasla u dijaspori. To su djeca ljudi koji su nekada otišli u potragu za "američkim snom" ili su bježali od rata i bili ratne izbjeglice. Ta djeca imaju drugačija životna iskustva. Čak i ovu pjesmu doživljavaju na potpuno drugačiji način", poručio je.
Nema sumnje da će, kad Bosna i Hercegovina večeras u Torontu protiv domaćina Kanade započne svoj nastup na Svjetskom prvenstvu, ova pjesma ponovno odjekivati tribinama.
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