"Naravno da smo gledali utakmicu. Odjednom smo ugledali golem transparent koji su navijači podigli tijekom susreta, a na njemu je pisalo: "Ja sam iz Bosne, vodi me u Ameriku", prisjetio se Mujagić i dodao: "U tom trenutku sve je djelovalo gotovo nestvarno jer smo morali pobijediti Wales - što smo, naravno, i uspjeli".