Njemačka novinarka svjedočila incidentu u Beogradu: “Osjećala sam ekstremnu vrtoglavicu oko 30 minuta”

REUTERS/Mitar Mitrovic - Instagram@tatjanaohm_official

Novinarka Welta Tatjana Ohm objavila je na mreži X svoje viđenje incidenta na prosvjedu u Beogradu.

„Budući da se ovdje u Beogradu govori o mogućoj upotrebi takozvanog zvučnog topa, LRAD uređaja, evo kako sam to doživjela: stajala sam odmah na ulazu u svoj hotel da promatram 15 minuta tišine. Tišina. Zbunjujuća gomila ljudi preda mnom. Poslije 12 minuta, odjednom se začula buka, nisam mogla shvatiti što je, onda su krenule trube i odjednom je u gužvi ispred mene nastala uspaničena gomila. Bila sam pritisnuta uz ulazna vrata s drugima, potpuno zbunjujuća situacija, trebalo je trenutak da se vratimo u normalu, ljudi su stalno trčali k parku Slavija. Osjećala sam ekstremnu vrtoglavicu oko 30 minuta, čudan unutarnji nemir, pripisala sam to gomili, ali to može biti i zbog upotrebe, tko zna šta je to, jer sve više ljudi koji su to iskusili prijavljuju slične simptome. Pored toga i o bolovima u uhu, vrtoglavici i poremećajima spavanja“, navela je ona na mreži X.

Da hier in Belgrad heute vor allem über den möglichen Einsatz einer sogenannten Schallkanone, LRAD device, diskutiert wird, hier wie ich es erlebt habe: ich stand direkt am Eingang meines Hotels um die 15 Gedenkminuten zu beobachten. Stille. Unübersichtliche Menschenmasse vor… — Tatjana Ohm (@OhmTatjana) March 16, 2025

Podsjetimo, na velikom prosvjedu u subotu u Beogradu, dok je trajala petnaestominutna tišina u spomen na 15 poginulih u padu nadstrešnice, došlo je do incidenta – kada se čuo zvuk koji je među okupljenima izazvao strah, a za koji se spekulira da je proizveden zvučnim topom. Nakon toga je prosvjed prekinut.

