Njemački mediji o kaosu u Srbiji: Poseban bijes izazvao je jedan slučaj

Njemački tjednik Zeit piše: „Njemačka vlada zatražila je od srpske vlade objašnjenje u vezi s napadima na prosvjednike i novinare u kontekstu prosvjeda. S obzirom na to da je Srbija kandidat za članstvo u EU-u, ta se zemlja ‘obvezala na poštivanje načela vladavine prava’, rekao je jedan glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova u Berlinu. A zamjenik glasnogovornika njemačke vlade Steffen Meyer je izjavio: ‘Vrlo pažljivo pratimo situaciju’. On je odbacio optužbe da Njemačka zbog ekonomskih interesa ignorira demokratske deficite u Srbiji te rekao da nema ni govora o ‘okretanju glave na drugu stranu’. U pozadini tih optužbi stoji zajednički plan Srbije i EU-a da u Jadarskoj dolini na zapadu Srbije eksploatiraju litij, piše Deutsche Welle.