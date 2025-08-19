Prosvjedi u više gradova diljem Srbije, građani dali podršku studentici: "Svi smo mi Nikolina“

Građani su se okupili ispred zgrade Općinskog suda na poziv studenata u blokadi kako bi izvršili pritisak na pravosudne organe da puste, kako tvrde, političke zatvorenike.
U Beogradu su se građani okupili ispred sjedišta JZO-a, a potom i ispred Vlade, u znak podrške studentici s FPZG-a Nikolini Sinđelić koja je javno je iznijela da je pretrpjela teško fizičko i seksualno nasilje od zapovjednika ZO-a Marka Krička, nakon što je zajedno s još nekoliko studenata privedena kod Vlade Srbije.
"Svi smo mi Nikolina“, čulo se tijekom dana glasno ispred zgrade u kojoj je smještena Jedinica za zaštitu određenih osoba i objekata. To je bio način na koji su građani željeli pružiti podršku studentici Nikolini.
Večeras je u Pančevu održan prosvjed jer je priveden student FER-a Andrej Tanko zbog navodnog napada na službenu osobu. Prosvjedi su najavljeni i u drugim gradovima.
Uz poruku "Gdje smo ono stali?” u ponedjeljak su održani prosvjedi u više gradova diljem Srbije.
Pančevci stigli do zatvora, policiji poručuju „uhitite Krička, uhitite Vučića”
Kolona građana stigla je do nove zgrade zatvora u Pančevu gdje se nalaze privedeni studenti.
Dočekao ih je kordon policije. Građani policiji poručili "uhitite Krička, uhitite Vučića".
Okupljanje i u Nišu
Kako bi pružili podršku studentici Nikolini, građani Niša okupili su se u 19:30 ispred Općinskog suda u središtu grada.
Potom su krenuli u prosvjednoj šetnji Bulevarom Nemanjića, do Policijske postaje Medijana.
Zahtijevaju smjenu zapovjednika JZO-a Marka Krička, za kojeg je studentica navela da joj je prilikom privođenja prijetio silovanjem, kao i svih službenika koji su do sada sudjelovali u maltretiranju studenata.
Analitičar Tadija Mitić izjavio je da se „vlast konačno pokazala u pravom svjetlu i odlučila podijeliti Srbiju na dva dijela – pristojnu i normalnu Srbiju, i drugu koja je brutalna i nasilnička“.
Čačak uz Nikolinu
I u Čačku građani su krenuli u prosvjednu šetnju u znak podrške studentici Nikolini.
“Nikolina, Čačak je uz tebe. Svaka Čačanka je uz tebe“, poručila je Sanja Miletić.
