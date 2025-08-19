Prosvjedi u više gradova diljem Srbije, građani dali podršku studentici: "Svi smo mi Nikolina“

U Beogradu su se građani okupili ispred sjedišta JZO-a, a potom i ispred Vlade, u znak podrške studentici s FPZG-a Nikolini Sinđelić koja je javno je iznijela da je pretrpjela teško fizičko i seksualno nasilje od zapovjednika ZO-a Marka Krička, nakon što je zajedno s još nekoliko studenata privedena kod Vlade Srbije.