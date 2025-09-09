Sadlerovo novo "ukazanje" u hrvatskim medijima?

Nacional piše, pozivajući se na anonimne izvore, da se Sadler tada sastao s troje ljudi iz okruženja premijera Andreja Plenkovića - predstojnikom njegova ureda Zvonimirom Frkom Petešićem, tadašnjim pro-bono glasnogovornikom Vlade Krešimirom Macanom i Kristinom Laco koja je bila zadužena za krizno komuniciranje u koncernu Agrokor. Prema tim navodima, od Sadlera su tražili jamstva da informativni program Nove TV ne bude poput onoga N1 televizije koji se očito nije sviđao premijeru i članovima Vlade.