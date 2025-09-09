Sadlerovo novo "ukazanje" u hrvatskim medijima?

Kada govorimo o vlasti sumnjivog demokratskog karaktera kakva je Vučićeva u Srbiji, opstanka joj nema bez snažnog medijskog zaleđa. Vučić ima svoje medije, najčešće tabloide i 'tabloidne' televizije putem kojih plasira svoju najsiroviju propagandu. No svaka vlast koja poput njegove igra preko granica demokratskih pravila, gleda kako bi stavila šapu na nezavisne medije.
U ponedjeljak smo pisali kako po svemu sudeći Vučićevi propagandisti svoju operaciju izvode i posredno, preko hrvatskih medija, a u tome je jedna od glavnih uloga očito pripala Brentu Sadleru, bivšem novinaru CNN-a i također bivšem članu uredničkog kolegija N1 televizije kada se ista pokretala u zemljama regije.
Srpski mediji prenijeli su njegov prošlotjedni intervju zagrebačkom Nacionalu u kojemu je na pitanje je li dobio ponudu za vođenje United Medije odgovorio tek da "nije primio nikakav prijedlog ni ponudu od United Groupa da vodi United Mediju, a ni od BC Partnersa, većinskog dioničara".
Pravo pitanje Sadleru, na koje smo tada upozorili, glasi zapravo: je li prijedlog ili ponudu dobio od samog Vučića?
Sadler je i ovoga tjedna prisutan u hrvatskim medijima odakle će ga, što je puno zanimljivije, preuzeti i srbijanski.
Nacional u novom broju donosi tekst u kojemu navodi dijelove dokumenta dobivenog e-mailom od izvjesnog "zviždača", a u kojemu se opet spominje Sadler. Zanimljivo, zar ne? Tim više jer te anonimno dostavljene dokumente vjerojatno ima i sam Sadler koji je i važan sudionik cijele priče.
Naime, radi se o dokumentu iz 2018. godine kada je United Group u Hrvatskoj preuzela vlasništvo nad Novom TV kada je Sadler bio zadužen da izradi uredničke smjernice.
Nacional piše, pozivajući se na anonimne izvore, da se Sadler tada sastao s troje ljudi iz okruženja premijera Andreja Plenkovića - predstojnikom njegova ureda Zvonimirom Frkom Petešićem, tadašnjim pro-bono glasnogovornikom Vlade Krešimirom Macanom i Kristinom Laco koja je bila zadužena za krizno komuniciranje u koncernu Agrokor. Prema tim navodima, od Sadlera su tražili jamstva da informativni program Nove TV ne bude poput onoga N1 televizije koji se očito nije sviđao premijeru i članovima Vlade.
Zanimljivo, iako se spominje kao glavni akter u tim razgovorima, Sadler ovog puta nije bio dostupan Nacionalu kada su ga htjeli pitati o detaljima.
Iz Vlade su preko glasnogovornika Marka Milića odgovorili da im taj izvještaj nije poznat i da "Vlada na bilo koji način nije bila involvirana u poslovanje United Grupe niti u preuzimanje Nove TV, a niti se miješala u uređivačku politiku N1 i Nove TV".
Sadler se već drugi tjedan zaredom pojavljuje u hrvatskim medijima, jednom kao "Vučićev kandidat" za čelno mjesto United Medije, a sada i kao glavni lik iz "anonimno dostavljenih dokumenata".
Tekst u Nacionalu spominje i anonimni izvor koji je nastojao utjecati na rad istraživačkih novinara OCCRP-a gdje je objavljen najskandalozniji dokaz i snimka razgovora koja povezuje Aleksandra Vučića, šefa srpskog Telekoma i kompromitiranog direktora UG-a Stana Millera.
Dok je u intervjuu Nacionalu govorio o sebi kao dosljednom borcu za "uredničku neovisnost usprkos snažnim političkim pritiscima", iz spomenutih dokumenata vidi se da mu nije (bio) problem ni tajno se sastajati s ljudima iz hrvatskog državnog vrha oko uređivačke politike jednog privatnog medija.
