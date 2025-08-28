Maja Sever: Vučićev naum da pokori N1 je nešto zbog čega bi se trebali zabrinuti mnogi u EU-u

Predsjednica Europske federacije novinara Maja Sever komentirala je alarmantno stanje medijskih sloboda u Republici Srbiji zbog Vučićevog nauma da pokori medije iz United Medije.
Predsjednica Europske federacije novinara, Maja Sever, sudjelovala je danas na prosvjedu zbog ubijenih civila i novinara u Gazi, a od tamo se, ispred zgrade Ministarstva vanjskih poslova, javila uživo za N1 Televiziju komentirajući stanje na N1 Srbija i danas objavljenu snimku koja otkriva kako Aleksandar Vučić želi mijenjati organizacijsku strukturu United Medije.
"Događa se ono čega smo strahovali. Aleksandar Vučić ostvaruje svoj naum da pokori posljednji medij koji uspijeva slobodno izvještavati. To ne samo da je zabrinjavajući za ljude u Srbiji, to je nešto o čemu bi se trebali zabrinuti mnogi u Europskoj uniji, šire od Srbije", kazala je Sever.
"U onom trenutku kada Vučić ostvari svoj naum, a vidimo iz ovoga što je objavljeno da je na najboljem putu, u Srbiji će zavladati gotovo potpuni mrak. On je uspio u naumu da u potpunosti pokori i ugasi novinarstvo i izvor informiranja za ljude u Srbiji. Znamo što to znači."
