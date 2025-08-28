Oglas

O stanju u Srbiji

Maja Sever: Vučićev naum da pokori N1 je nešto zbog čega bi se trebali zabrinuti mnogi u EU-u

N1 Info
28. kol. 2025. 18:28
Aleksandar Vučić
Ludovic MARIN / AFP

Predsjednica Europske federacije novinara Maja Sever komentirala je alarmantno stanje medijskih sloboda u Republici Srbiji zbog Vučićevog nauma da pokori medije iz United Medije.

Predsjednica Europske federacije novinara, Maja Sever, sudjelovala je danas na prosvjedu zbog ubijenih civila i novinara u Gazi, a od tamo se, ispred zgrade Ministarstva vanjskih poslova, javila uživo za N1 Televiziju komentirajući stanje na N1 Srbija i danas objavljenu snimku koja otkriva kako Aleksandar Vučić želi mijenjati organizacijsku strukturu United Medije.

"Događa se ono čega smo strahovali. Aleksandar Vučić ostvaruje svoj naum da pokori posljednji medij koji uspijeva slobodno izvještavati. To ne samo da je zabrinjavajući za ljude u Srbiji, to je nešto o čemu bi se trebali zabrinuti mnogi u Europskoj uniji, šire od Srbije", kazala je Sever.

n1 sever
N1

"U onom trenutku kada Vučić ostvari svoj naum, a vidimo iz ovoga što je objavljeno da je na najboljem putu, u Srbiji će zavladati gotovo potpuni mrak. On je uspio u naumu da u potpunosti pokori i ugasi novinarstvo i izvor informiranja za ljude u Srbiji. Znamo što to znači."

Teme
Aleksandar Vučić Maja Sever N1 Srbija United Grupa

