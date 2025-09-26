Sastali se Miller i Sadler: Dogovara li se u Londonu budući angažman i sudbina N1?

Otkako je međunarodna istraživačka novinarska mreža OCCRP otkrila tajne snimke na kojima Stan Miller obećava direktoru Telekoma Vladimiru Lučiću da će kompaniju u Srbiji učiniti malom, kao i da će ispuniti obećanje koje je Aleksandru Vučiću dao Nikos Stathopoulos o promjenama u rukovodstvu United Medije (UM), urednici medija UM-a iz Srbije u više su navrata slali pisma u kojima traže odgovore na ta pitanja, ali konkretne odgovore nismo dobili.