Sastali se Miller i Sadler: Dogovara li se u Londonu budući angažman i sudbina N1?

Stan Miller, novi direktor United Grupe (UG), sastao se u Londonu s Brentom Sadlerom, bivšim reporterom CNN-a, koji već više od mjesec dana vodi negativnu medijsku kampanju protiv osnivača UG-a Dragana Šolaka i medija N1 i Nova.
Kada smo prije mjesec dana objavili informaciju da novo rukovodstvo United Grupe planira angažirati Sadlera, naša saznanja nisu htjeli ni potvrditi ni demantirati ni iz UG-a, ali ni sam Sadler kojemu smo se nekoliko puta obraćali.
U međuvremenu, kako doznajemo, Miller i Sadler su se sastali u Londonu. Pokušali smo provjeriti dogovara li se u Londonu budući angažman Sadlera i sudbina N1, ali nijedan od njih dvojice nije konkretno odgovorio na naša pitanja.
Otkako je međunarodna istraživačka novinarska mreža OCCRP otkrila tajne snimke na kojima Stan Miller obećava direktoru Telekoma Vladimiru Lučiću da će kompaniju u Srbiji učiniti malom, kao i da će ispuniti obećanje koje je Aleksandru Vučiću dao Nikos Stathopoulos o promjenama u rukovodstvu United Medije (UM), urednici medija UM-a iz Srbije u više su navrata slali pisma u kojima traže odgovore na ta pitanja, ali konkretne odgovore nismo dobili.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
