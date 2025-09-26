Oglas

Bez konkretnih odgovora

Sastali se Miller i Sadler: Dogovara li se u Londonu budući angažman i sudbina N1?

author
N1 Srbija
|
26. ruj. 2025. 15:01
United Group
United Group/N1

Stan Miller, novi direktor United Grupe (UG), sastao se u Londonu s Brentom Sadlerom, bivšim reporterom CNN-a, koji već više od mjesec dana vodi negativnu medijsku kampanju protiv osnivača UG-a Dragana Šolaka i medija N1 i Nova.

Oglas

Kada smo prije mjesec dana objavili informaciju da novo rukovodstvo United Grupe planira angažirati Sadlera, naša saznanja nisu htjeli ni potvrditi ni demantirati ni iz UG-a, ali ni sam Sadler kojemu smo se nekoliko puta obraćali.

U međuvremenu, kako doznajemo, Miller i Sadler su se sastali u Londonu. Pokušali smo provjeriti dogovara li se u Londonu budući angažman Sadlera i sudbina N1, ali nijedan od njih dvojice nije konkretno odgovorio na naša pitanja.

Otkako je međunarodna istraživačka novinarska mreža OCCRP otkrila tajne snimke na kojima Stan Miller obećava direktoru Telekoma Vladimiru Lučiću da će kompaniju u Srbiji učiniti malom, kao i da će ispuniti obećanje koje je Aleksandru Vučiću dao Nikos Stathopoulos o promjenama u rukovodstvu United Medije (UM), urednici medija UM-a iz Srbije u više su navrata slali pisma u kojima traže odgovore na ta pitanja, ali konkretne odgovore nismo dobili.

Teme
Brent Sadler Dragan Šolak N1 Srbija Nova.rs Stan Miller United Group United Media

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ