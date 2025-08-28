Vesna Radojević
Novinarka KRIK-a: Snimke Lučića i Millera autentične, to je ključni dokaz kako Vučić utječe na tržište medija u Srbiji
"Prije nego što smo objavili prvi tekst, o razgovorima direktora Telekoma i direktora United Grupe Vladimira Lučića i Stana Millera, i njihovim namjerama da se oslabi UM, kao i audio snimku razgovora njih dvojice, poslali smo pitanja svim akterima tih događaja. Naveli smo i da ćemo objaviti sva saznanja u vezi s tim i postavili im pitanja, ali su svi odbili odgovoriti na ista. Međutim, ono što je činjenica jest da snimka dokazuje da se dva direktora, dviju konkurentskih kompanija, dogovaraju o kadriranju u UM-u, a prema želji predsjednika Srbije", rekla je Vesna Radojević, novinarka KRIK-a.
Radojević navodi da je u srijedu objavljen prvi tekst o razgovorima novog direktora United Grupe Stan Millera i direktora državnog Telekoma Srbija Vladimira Lučića o slabljenju televizije N1 i ostalih medija u okviru kompanije United Media, posljednjeg neovisnog emitera u Srbiji.
Objašnjava da je to otkrio Projekt za istraživanje organiziranog kriminala i korupcije (OCCRP) pozivajući se na izvor upoznat s internim razgovorima, ali i na fotografije i procurjele interne prepiske.
Pošto je KRIK objavio tekst, navodi Radojević, glavni demanti direktora Telekoma Vladimira Lučića bio je da Telekom i UG nisu konkurentske kompanije.
"Ali ja podsjećam da UM proizvodi informativni sadržaj poput Telekoma i jesu konkurencija, i sve je to što se događa od izuzetnog javnog interesa. Direktor Telekoma Vladimir Lučić, odmah po objavljivanju teksta, krenuo je u svojevrsnu televizijsku turneju", navodi novinarka KRIK-a.
Danas je, kaže, objavljena i audio snimka razgovora dvojice direktora za koju tvrdi da je autentična i u kojoj Lučić više puta potvrđuje da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić traži smjenu direktorice UM-a Aleksandre Subotić. U istom razgovoru Miller također spominje predsjednika Srbije, govori da razumije da je predsjednik uznemiren, ali i traži još malo vremena da smijeni Subotić.
"Miller objašnjava i da u ovom trenutku nije lako smijeniti direktore N1 i TV Nova. Tako da je to što smo čuli apsolutno političko pitanje i nema veze s biznisom jer se onda nameće logično pitanje – kako je moguće da direktor jedne kompanije (Miller) želi svoju kompaniju oslabiti? S druge strane znamo da predsjednik Aleksandar Vučić godinama targetira medije UG-a i druge neovisne medije, tako da je ovo potpuno očekivano, ali je snimka zapravo i ključni dokaz koliko Vučić može utjecati na tržište medija u Srbiji. Vučić je svoju vladavinu započeo time i sada, više od 10 godina kasnije, svjedočimo novom urušavanju medija", navela je sugovornica N1.
Radojević objašnjava i da su novinari KRIK-a prije objavljivanja oba teksta poslali pitanja svim sudionicima ovog događaja, ali da su nakon prvog teksta stigli demantiji, a nakon drugog još "nije vidjela da ima reakcija".
Dodaje i da je Vučićeva savjetnica na pitanje kako komentira to što se ime predsjednika spominje u snimci rekla da se predsjednik nikada nije miješao u uređivanje medija, ali da se više puta sastajao s predsjedavajućim BC partnersa Nikosom Stathopoulosom, kao i da su se u zadnje vrijeme čuli telefonom.
"Mi se s pravom trebamo plašiti i pitati što će se dogoditi s medijima United Media. Velika je zabrinutost građana, ali i zaposlenih koji ne znaju što mogu očekivati. Vučiću je već 10 godina N1 trn u oku. Taj čovjek ih svakodnevno targetira, a u posljednjih nekoliko mjeseci njegov se narativ potpuno promijenio i možemo reći da je sada potpuno otvoren lov na novinare. Ja mislim da Vučić želi učiniti ono što je zamislio, a to je da uništi televiziju N1 koja radi jako dugo i vrlo profesionalno", smatra novinarka KRIK-a.
Dodaje da očekuje međunarodne reakcije, ali smatra i da Aleksandra Vučića te reakcije ne zanimaju.
"Već neko vrijeme svjetske redakcije izvještavaju o autoritarizmu Vučića i njega to ne pogađa mnogo. Mislim da je sada važnije da se sazna što misle BC partners i kako reagiraju na to da preko svog generalnog direktora UG-a pokušavaju oslabiti medije i na taj način utjecati na slobodu medija i pravo građana u Srbiji da budu informirani. Mi smo i njima poslali pitanja, ali smo dobili generičke odgovore – da se nikada nisu miješali u uređivačku politiku UM-a. To je bilo i očekivano", navodi novinarka Radojević i još jednom podvlači:
"U pitanju je autentična snimka dvojice moćnih ljudi o tome kakva će biti sudbina N1 i Nove S. Ovo je priča od ogromnog javnog interesa i govori i o tome kako se domaća telekomunikacijska kompanija ponaša i za koga to radi. Sudbina medija UM-a zato mora svakoga zanimati."