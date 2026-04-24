Hrvatska vlada snažno podupire projekt južne plinske interkonekcije s Bosnom i Hercegovinom jer ga smatra važnim za energetsku sigurnost obje zemlje, izjavio je u petak u Širokom Brijegu potpredsjednik vlade Branko Bačić.
„Taj je projekt važan za Bosnu i Hercegovinu, ali je važan i za Hrvatsku" i zbog toga je hrvatska vlada čvrsto stala i za njega, rekao je Branko Bačić, koji je i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.
Po njegovim riječima, projekt dodatno opravdava aktualna energetska kriza.
„Njime će se doprinijeti energetskoj sigurnosti i opskrbi plinom Bosne i Hercegovine i u tom smislu naš LNG terminal na Krku još dodatno pomaže u sigurnosti i stabilnosti“, dodao je Bačić.
Bosanskohercehovačke vlasti posljednjih tjedana užurbano su izmijenile zakon kojim se kao nositelj posla izgradnje plinovoda i upravljanja vrijednog oko 1,5 milijarde eura navodi američka kompanija AAFS Infrastructure and Energy. Tvrtka je povezana s osobama bliskima administraciji Donalda Trumpa. Vode je Jesse Binnall, njegov bivši odvjetnik i Joe Flynn, brat nekadašnjeg savjetnika za nacionalnu sigurnost Michaela Flynna.
Očekuje se da će Hrvatska i Bosna i Hercegovina na marginama samita Inicijative triju mora u Dubrovniku idućeg tjedna potpisati sporazum o plinskom povezivanju dviju zemalja putem južne interkonekcije.
Bosna i Hercegovina trenutačno se opskrbljuje plinom isključivo putem plinovoda Turski tok, kojim dolazi ruski plin, što dodatno naglašava važnost diversifikacije izvora kroz projekt južne interkonekcije.
BiH bi, kada projekt bude završen, trebala dobivati plin i iz LNG terminala na otoku Krku.
Ministar Bačić, koji je i potpredsjednik HDZ-a, pozvao je Hrvate na da se na predstojećim izborima okupe oko kandidatkinje HDZ-a BiH za hrvatsku članicu Predsjedništva Darijane Filipović. Ocijenio je kako ona ima najbolje izglede pobijediti u utrci za hrvatskoga člana državnoga vrha.
Pet hrvatskih stranaka iz BiH koje su oporba HDZ-u BiH najavile su da će imati svoga kandidata za hrvatskoga člana državnoga vrha.
Glasovima dominantno višestruko brojnijih Bošnjaka za hrvatskog člana Predsjedništva BiH u četiri navrata do sada je biran Željko Komšić. Bačić će se danas u Širokome Brijegu sastati s hrvatskim dužnosnicima u BiH.
