tko će imati kontrolu?
Sud zadao udarac Trumpu samo nekoliko dana prije izbora u SAD-u
Američka sutkinja naložila je u petak Ministarstvu pravosuđa da prestane prijetiti kaznenim progonom državnim i lokalnim izbornim dužnosnicima koji ne udovolje zahtjevima Trumpove administracije, a koji se tiču glasanja osoba za koje se sumnja da nisu državljani SAD-a.
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Ova odluka dolazi svega nekoliko dana prije američkih izbora na sredini mandata (tzv. *midterm* izbora) koji će odrediti tko će imati kontrolu nad Kongresom, u kojem republikanci trenutno drže tijesnu većinu i u Zastupničkom domu i u Senatu.
Iako je ishod u nekoliko ključnih utrka neizvjestan, ankete daju prednost demokratima za preuzimanje kontrole nad Zastupničkim domom, a nude im i realnu šansu za osvajanje većine u Senatu.
U mjesecima uoči ovih izbora, administracija predsjednika Donalda Trumpa zauzela je agresivan pristup nadzoru izbornog procesa – primjerice, vršenjem pritiska na savezne države da dostave podatke o registriranim biračima – uz obrazloženje da su potrebne strože mjere kako bi se osigurala sigurnost izbora i povjerenje javnosti u izborni proces.
Međutim, Ministarstvo pravosuđa ovog je mjeseca prekoračilo granice kada je zaprijetilo kaznenim progonom državnim i lokalnim dužnosnicima koji ne surađuju s inicijativama Trumpove administracije vezanim uz izbore.
Tako je presudila američka okružna sutkinja Trina Thompson u sklopu tužbe koju su podnijeli sindikati izbornih djelatnika i neke druge skupine.
„Budući da javnost ima izniman interes osigurati da izborni dužnosnici i djelatnici mogu obavljati svoj posao u skladu sa saveznim zakonom i izbornim procedurama, a s obzirom na to da je dan izbora udaljen svega nekoliko dana, prevaga interesa – kako pravnih tako i javnih – ide u korist tužitelja”, napisala je sutkinja Thompson u svojoj privremenoj sudskoj zabrani.
Ministarstvo pravosuđa nije odmah komentiralo ovu odluku.
Kritičari, uključujući političke stručnjake te izborne dužnosnike iz redova demokrata, ali i neke republikance, smatraju poteze Trumpove administracije prekoračenjem ovlasti savezne vlasti.
Neki izborni dužnosnici izjavili su za Reuters da su se pripremali za moguće uplitanje saveznih vlasti u izbore na sredini mandata.
Thompson, koju je imenovao bivši predsjednik Joe Biden, naložila je Trumpovoj administraciji da prestane zahtijevati od lokalnih izbornih dužnosnika da uklanjaju birače iz državnih biračkih popisa, uskraćuju glasačke listiće određenim biračima ili odvajaju listiće predane na izborima na sredini mandata – a sve na temelju popisa navodnih birača koji nisu državljani SAD-a, a koji je sastavila Trumpova administracija.
Trump je i ranije iznosio neistinite tvrdnje vezane uz izbore, uključujući nepriznavanje vlastitog poraza na izborima 2020. godine.
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