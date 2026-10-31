Sud zadao udarac Trumpu samo nekoliko dana prije izbora u SAD-u

„Budući da javnost ima izniman interes osigurati da izborni dužnosnici i djelatnici mogu obavljati svoj posao u skladu sa saveznim zakonom i izbornim procedurama, a s obzirom na to da je dan izbora udaljen svega nekoliko dana, prevaga interesa – kako pravnih tako i javnih – ide u korist tužitelja”, napisala je sutkinja Thompson u svojoj privremenoj sudskoj zabrani.