Raspada li se Vučićeva medijska mreža? Nižu se ostavke i smjene

Konstatirajući da su Vučiću i poslije poraza mediji itekako potrebni da "ostane prisutan, zadrži pristaše, ponudi svoju verziju događaja i sačuva prostor za politički povratak", Martinoli kaže kako mu za to "nije neophodno da kontrolira sve televizije" i da je "dovoljno da u dijelu medijskog prostora njegovo tumačenje i dalje bude jedino koje se ozbiljno računa".