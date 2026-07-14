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Osuđenom ratnom zločincu Martiću odbijen zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu
Međunarodni rezidualni mehanizam za kaznene sudove (MICT) u utorak je odbio novi zahtjev Milana Martića za prijevremeno puštanje na slobodu, stoji na njihovoj internetskoj stranici.
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Martiću je to drugi put ove godine da je zahtjev odbijen - prvi put odluka je donesena u veljači. Odluku je donijela predsjednica Mehanizma, sutkinja Graciela Gatti Santana.
Martić, bivši predsjednik tzv. Republike Srpske Krajine, služi kaznu od 35 godina zatvora nakon što ga je Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju (ICTY) 2007. godine proglasio krivim za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti, uključujući progone, ubojstva, mučenje, deportacije i napade na civile. Presuda mu je potvrđena 2008. godine, a kaznu izdržava u Estoniji od 2009. godine.
Zahtjev je podnio nakon što je stekao uvjete za razmatranje prijevremenog puštanja, odnosno nakon odslužene dvije trećine kazne. MICT je, međutim, zaključio da težina zločina za koje je osuđen, kao i nedostatak uvjerljivih pokazatelja rehabilitacije, ne opravdavaju njegovo puštanje na slobodu.
U odluci se navodi da je Martić tijekom izdržavanja kazne imao dobro ponašanje, ali da nije pokazao prihvaćanje odgovornosti za zločine za koje je osuđen, niti kritički odnos prema vlastitim postupcima i iskazivanje iskrenog žaljenja žrtvama. Predsjednica Mehanizma ocijenila je da zbog toga nije dosegnuta razina rehabilitacije koja bi opravdala prijevremeno puštanje na slobodu.
Martić je tijekom rata u Hrvatskoj obnašao visoke političke i sigurnosne dužnosti u strukturama pobunjenih Srba. Među zločinima za koje je osuđen je i odgovornost za raketne napade na Zagreb u svibnju 1995. godine, kada su poginuli i ranjeni civili.
MICT je pritom odbacio i Martićeve argumente vezane uz dob i zdravstveno stanje, ocijenivši da nije dokazao postojanje ozbiljnog zdravstvenog ili humanitarnog razloga koji bi zahtijevao njegovo prijevremeno puštanje.
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