Osuđenom ratnom zločincu Martiću odbijen zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu

U odluci se navodi da je Martić tijekom izdržavanja kazne imao dobro ponašanje, ali da nije pokazao prihvaćanje odgovornosti za zločine za koje je osuđen, niti kritički odnos prema vlastitim postupcima i iskazivanje iskrenog žaljenja žrtvama. Predsjednica Mehanizma ocijenila je da zbog toga nije dosegnuta razina rehabilitacije koja bi opravdala prijevremeno puštanje na slobodu.