ODGOVOR SRPSKOM MINISTRU
Pedro Vargas David: Nijedan pokušaj utjecaja ili pritiska nikada neće uspjeti
Glavni izvršni direktor Alpac Capitala Pedro Vargas David odgovorio je srpskom ministru informiranja i telekomunikacija Borisu Bratini na otvoreno pismo u kojem je ministar pozvao novog vlasnika Adria News Networka da, nakon završetka preuzimanja televizija N1 Beograd i Nova, registrirati svoje djelovanje kod Regulatornog tijela za elektroničke medije (REM).
U odgovoru je Vargas naveo da razumije argument da nacionalni televizijski kanali trebaju biti regulirani ondje gdje se donose uredničke odluke ili gdje imaju sjedište, ali i da nacionalni regulator mora biti neovisan i funkcionalan.
"Razumijem da je Europska komisija prepoznala značajan napredak u vezi s REM-om, no određena pitanja i dalje ostaju otvorena. Snažno potičemo srbijanske vlasti da taj proces privedu kraju i zajamče neovisnog i funkcionalnog regulatora. Ovaj trenutak predstavlja i veliku priliku da se zatvori jedno od najvažnijih poglavlja na vašem europskom putu, a mi smo spremni na sve moguće načine pridonijeti tome da se Srbija uskladi sa standardima Europske unije i da se ovo pitanje jednom zauvijek riješi", stoji u pismu Pedra Vargasa.
U odgovoru Vargas navodi da postoji trend prispio iz Sjedinjenih Američkih Država prema kojemu se novinari i medijske organizacije - kako one lijevo, tako i one desno orijentirane - ponašaju kao "političke snage".
"Kada medijske organizacije počnu vjerovati da su one same vijest i da njihova misija nije izvještavati o vijestima, nego biti vijest, one ulaze u arenu. Postaju dio igre. S time dolaze napadi političara, bojkoti i agresivnost. Kada novinari koriste svoju platformu kako bi promicali određenu agendu, mijenjaju prirodu svoje profesije. Nemojte me pogrešno shvatiti, u demokracijama je to legitiman izbor, svi smo slobodni, ali, prema mojem mišljenju - i u demokraciji mi dopustite pravo na mišljenje - to ne pomaže ni novinarstvu ni njegovu kredibilitetu", naveo je Vargas.
Vargas je naveo i da je konfrontacija svojevremeno poticana kako bi se povećali gledanost i broj klikova.
"Problem je nastao kada su neki to počeli koristiti za svoje političke ili ekonomske projekte, pa je to postalo svojevrsna kupnja utjecaja bez izravnog izlaganja. A to je, prijatelji moji, pogrešno", naveo je.
"Izađimo iz vremena paljenja zastava"
Vargas se osvrnuo na pitanje "neutralnosti, objektivnosti i neovisnosti" medija, za koje je rekao da ne trebala biti samo "prazne riječi" ili postupci menadžera, nego odraz svakodnevnog rada najvažnijih ljudi - novinara.
"Ne novinara bez stavova, ne novinara bez duše, ne novinara bez ljudskosti. Ljudi, kao i svi mi, koji se slažu ili ne slažu s vlasti i oporbom. Novinara koji mogu postaviti, i trebaju postaviti, bilo koje pitanje, istraživati bilo koju temu, slobodno birati vlastite teme, ali novinara koji svojoj publici daju jedno temeljno obećanje: previše poštujemo vašu inteligenciju da bismo pokušavali oblikovati vaše mišljenje. Dajemo vam činjenice, onakve kakve jesu, bez pokušaja zauzimanja strane za ili protiv", naveo je Vargas, dodajući da to nije "sudioništvo s vlasti ili odricanje od profesije".
"To je ispunjavanje temeljnog obećanja novinarstva. To je odgovorno novinarstvo, to je sloboda medija. To je mjesto na kojemu nema prijatelja, nego samo poštene istine. To je mjesto na kojemu nema nedopuštenog utjecaja niti skrivene agende. To je mjesto na kojemu nijedan pokušaj utjecaja, bilo izravan bilo putem pritiska, nikada neće uspjeti", naveo je.
Na kraju pisma, izvršni direktor Alpac Capitala kaže da kompanija vjeruje "u budućnost Srbije i šire regije", kao i da je to glavni razlog investicije.
"Vjerujemo u ljude koji ovdje žive, njihovu kreativnost, marljiv rad i inteligenciju. Također, vjerujemo da zemlje koje imaju sposobnost za dijalog, međusobno slušanje i neslaganje na demokratski i civiliziran način, postižu bolje rezultate od onih u kojima su histerija i podjele postale pravilo. Vjerujemo da je Srbiji potrebna takva normalizacija. Vjerujemo u snagu njezine demokracije. Vjerujemo da ozbiljno, neaktivističko novinarstvo zapadnog tipa može učiniti razliku i da će je učiniti. Ovdje smo kako bismo izgradili stabilan i profitabilan biznis. Ovdje smo kako bismo gradili mostove. Izađimo iz vremena paljenja zastava. Vjerujemo u europsku Srbiju", zaključio je Vargas.