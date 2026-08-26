Pedro Vargas David: Nijedan pokušaj utjecaja ili pritiska nikada neće uspjeti

"Ne novinara bez stavova, ne novinara bez duše, ne novinara bez ljudskosti. Ljudi, kao i svi mi, koji se slažu ili ne slažu s vlasti i oporbom. Novinara koji mogu postaviti, i trebaju postaviti, bilo koje pitanje, istraživati bilo koju temu, slobodno birati vlastite teme, ali novinara koji svojoj publici daju jedno temeljno obećanje: previše poštujemo vašu inteligenciju da bismo pokušavali oblikovati vaše mišljenje. Dajemo vam činjenice, onakve kakve jesu, bez pokušaja zauzimanja strane za ili protiv", naveo je Vargas, dodajući da to nije "sudioništvo s vlasti ili odricanje od profesije".