jug Mađarske
Pijani mladić ukrao zrakoplov, letio u zabranjenoj zoni: "Ničega se ne sjećam"
Cessnu 172 detektirao je vojni radar nakon što je ušla u zonu zabrane letenja u blizini nuklearne elektrane Paks na jugu Mađarske.
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Dvadesetčetverogodišnji muškarac navodno je ukrao mali zrakoplov u Mađarskoj i njime ušao u zonu ograničenog leta u blizini jedine nuklearne elektrane u zemlji, a potom prinudno sletio u polje suncokreta. U trenutku incidenta bio je pod utjecajem alkohola, piše NDTV.
Cessnu 172 detektirao je vojni radar nakon što je ušla u zonu zabrane letenja u blizini nuklearne elektrane Paks na jugu Mađarske, priopćio je mađarski ministar obrane Romulusz Ruszin-Szendi. Civilnim zrakoplovima nije dopušteno letjeti na udaljenosti manjoj od oko tri kilometra od elektrane na visinama ispod 6000 metara.
Čim je vojska dobila informaciju, poslala je dva borbena zrakoplova Gripen da presretnu letjelicu. Borbeni zrakoplovi locirali su Cessnu i ostali u području dok su hitne službe upućene na mjesto nesreće.
Hungarian authorities detained a pilot who allegedly stole a plane while intoxicated. Fighter jets scrambled before he made an emergency landing in a sunflower field and attempted to flee. pic.twitter.com/Mv6IRZMEvO— Open Source Intel (@Osint613) August 30, 2026
Nekoliko minuta kasnije zrakoplov je prisilno sletio u polje suncokreta, oko šest kilometara od nuklearne elektrane. Zrakoplov je teško oštećen, ali je pilot prošao bez ozljeda.
Policija je priopćila da je muškarac navodno pješice napustio mjesto nesreće, a potom ga je vozač u prolazu uočio na obližnjoj cesti. Navodno je bio u izrazito uznemirenom stanju, nakon čega je pokušao preuzeti kontrolu nad vozačevim automobilom i odvesti se. Policija je priopćila da je zaustavljen prije nego što je uspio otići.
Policajci su uhitili muškarca i odveli ga na ispitivanje. Prvi testovi pokazali su da je bio pod utjecajem alkohola. Provode se dodatna testiranja kako bi se utvrdilo je li uzeo i neke druge droge ili psihoaktivne tvari.
Istražitelji smatraju da je muškarac bez dopuštenja uzeo zrakoplov s obližnje zračne luke Kalocsa. Policija sada istražuje zašto je uzeo zrakoplov i kako mu je pošlo za rukom pristupiti letjelici. Vlasti također planiraju provjere na drugim mađarskim aerodromima.
Nuklearna elektrana Paks nije oštećena u incidentu. Elektrana je ključni dio mađarskog elektroenergetskog sustava i proizvodi oko polovice električne energije u zemlji.
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