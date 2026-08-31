Pijani mladić ukrao zrakoplov, letio u zabranjenoj zoni: "Ničega se ne sjećam"

Policija je priopćila da je muškarac navodno pješice napustio mjesto nesreće, a potom ga je vozač u prolazu uočio na obližnjoj cesti. Navodno je bio u izrazito uznemirenom stanju, nakon čega je pokušao preuzeti kontrolu nad vozačevim automobilom i odvesti se. Policija je priopćila da je zaustavljen prije nego što je uspio otići.